الليلة| الأهلي يسعى لتحطيم الأرقام القياسية.. والزمالك يحاول مصالحة جمهوره

تقام مساء اليوم الأحد، 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الممتاز لكرة القدم، البطولة التي حسمها الأهلي رسميًا، حيث يحل في السادسة إلا ربع مساءً، ضيفًا على فريق بتروجيت، في المباراة التي تجمعهما على ملعب الجيش بالسويس.

يحتل الفريق البترولي صاحب الضيافة في موقعة اليوم، المركز الـ12 برصيد 38 نقطة، بينما يدخل الأهلي اللقاء وهو متربع على جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، وبفارق 19 نقطة عن الإسماعيلي صاحب المركز الثاني، و27 نقطة عن المصري البورسعيدي صاحب المركز الثالث.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة إدارة المباراة إلى الحكم محمد فاروق، ويعاونه أحمد نوفل ومحمد خلف، وسيد عبيد ووائل فرحان وعاطف حسين.

الفريقان التقيا منذ صعود بتروجيت للدوري الممتاز موسم 2005 – 2006، في 21 مباراة فاز الأهلي في 16 منها وتعادلا في 5 مواجهات، فيما تقابلا في مسابقة كأس مصر 3 مرات انتهت جميعًا بفوز الأهلي.

بعدما حسم الأهلي لقب الدوري رسميًا، يضع حسام البدري المدير الفني، الأرقام القياسية نصب عينيه، فقد سجل لاعبو الأهلي حتى الآن 70 هدفًا كأقوى خط هجوم في النسخة الحالية، وليكون على مقربة من معادلة رقم الترسانة الذي ظل صامدًا منذ 54 عامًا، كأكثر الأندية تسجيلًا للأهداف خلال موسم واحد برصيد 71 هدفًا، ويحتاج الأهلي لزيارة شباك بتروجيت اليوم، من أجل معادلة هذا الرقم أو التسجيل مرتين وتخطيه ويصبح أكثر الأندية تسجيلًا للأهداف في تاريخ مسابقة الدوري الممتاز.

المغربي وليد أزارو، بات على بعد خطوة واحدة من معادلة الرقم القياسي لأكثر لاعب سجل للأهلي في موسم واحد في الدوري، والذي يحمله أحمد بلال برصيد 19 هدفًا موسم (2002-2003)، ويحتاج إلى هدفين ليصبح أكثر لاعبي الأهلي تسجيلًا للأهداف خلال موسم واحد بالدوري.

البدري، استدعى للمباراة 20 لاعبًا، هم: شريف إكرامي، علي لطفي، رمضان مصطفى، باسم علي، وليد سليمان، إسلام محارب، محمد هاني، حسام غالي، مروان محسن، محمد شريف، كريم نيدفيد، وليد أزارو، ميدو جابر، أحمد حمدي، عمر السولية، هشام محمد، صبري رحيل، محمد نجيب، سعد سمير، أحمد فتحي.

ومن الأهلي الساعي لتحطيم الأرقام القياسية بالدوري إلى الزمالك الباحث عن انتصار يصالح به جماهيره الغاضبة بسبب الخسائر التي لحقت بالفريق خلال الآونة الأخيرة على الصعيدين المحلي والقاري، بخروجه من دور الـ32 (الأول) بالخسارة أمام ديتشا الاثيوبي، وتلقيه 3 هزائم متتالية في الدوري، إلى جانب التعادل الأخير أمام المقاولون العرب، ليفقد رسميًا فرصة المنافسة على المركز الثاني المؤهل للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الزمالك صاحب المركز الرابع برصيد 55 نقطة في الثامنة مساءً، فريق الأسيوطي سبورت صاحب المركز الثامن برصيد 41 نقطة، على ملعب «القاهرة الدولي»، ويدير اللقاء طارق مجدي ويعاونه أحمد صلاح وهاني خيري، ومحمد الشناوي وسعيد حمزة ومحمد يوسف.

ويحتضن ملعب «برج العرب» في الثالثة والنصف عصرًا، مباراة الرجاء والإسماعيلي، ويدخل الرجاء اللقاء ولديه 25 نقطة يحتل بها المركز الـ17 قبل الأخير، وضمن الفريق رسميًا الهبوط للممتاز (ب)، بينما يدخل الإسماعيلي اللقاء ولديه من النقاط 63 نقطة يحتل بها المرتبة الثانية.