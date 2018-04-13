الاقتصاد في أسبوع.. «نقابة الفلاحين» ترفض سعر القمح.. وإصدار سندات بـ 2 مليار يورو

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث الاقتصادية التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، وبعض التغيرات التي طرأت على الاقتصاد، أهمها: الحكومة توافق على صندوق سيادي لإدارة «أطروحات» القطاع العام، ومصر تنجح في إصدار سندات دولية بـ 2 مليار يورو، و«نقابة الفلاحين» ترفض تسليم القمح للحكومة.

الحكومة توافق على صندوق سيادي لإدارة «أطروحات» القطاع العام

قررت الحكومة الموافقة على مشروع قانون إنشاء صندوق سيادي باسم “صندوق مصر”؛ يهدف لإدارة واستغلال أصول الدولة برأسمال 200 مليار جنيه، وتضمن القرار أن يكون للصندوق حق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق العربية.

مصر تنجح في إصدار سندات دولية بـ 2 مليار يورو

أعلنت وزارة المالية، أن مصر نجحت، في إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار يورو على شريحتين «8 – 12 سنة» بأسعار عائد قالت عنها إنها جيدة وذلك في ضوء طلبات شراء تخطت سبعة ونصف مليار يورو خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح، وذلك على الرغم من أنه الإصدار الأول من نوعه.

وأشار وزير المالية عمرو الجارحي، إلى أن الحصيلة ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطي الأجنبي، أما المقابل النقدي بالجنيه المصري سيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة، لافتًا إلى أن هذه السندات الدولية تعد بمثابة آلية من آليات التمويل تمتاز بأنها تساعد على تنويع كلا من مصادر التمويل وسلة العملات لدى البنك المركزي، خاصة أن أسعار العائد السائدة في السوق الأوروبية تعد أقل تكلفة من أسعار الفائدة في السوق المحلية والسوق الأمريكية أيضًا وأخيرًا بناء نقاط استرشادية على منحنى العائد للإصدارات الدولية من تلك الآجال.

«نقابة الفلاحين» ترفض تسليم القمح للحكومة

رفضت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام الحاج عماد أبوحسين، قرار الحكومة بتحديد سعر توريد القمح بـ٦٠٠ جنيها للأردب أي ما يعادل٤٠٠٠ للطن.

وأعلن الحاج محمد عبد الستار نائب النقيب العام للفلاحين الزراعيين، رفضه قرار الحكومة ووزير التموين بخصوص تسعير استلام القمح من المزارعين وتحديده ٦٠٠جنيها للأردب، لافتا إلى أن السعر العادل يبدأ من 700 إلى 800 جنيها لأردب القمح، حتى يستطيع الفلاحين سداد ديونهم، بدلا من بيعه للتجار خارج الشون والصوامع.

البنك المركزي يعلن تراجع التضخم لـ 13.32% في مارس الماضي

أعلن البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، أن المؤشرات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أظهرت تراجع معدل التضخم السنوي للشهر الثامن على التوالي ليصل إلى 13.32% في مارس ، مقابل 14.4% في فبراير 2018 وهو أدنى معدل له منذ شهر أكتوبر 2016.

مصر والأردن توقعان اتفاقا لإنشاء مجلس تنسيقي للتعاون الاستثماري

وقعت مصر والأردن، اتفاقا لإنشاء مجلس تنسيقي للتعاون الاستثماري بين البلدين، وذلك خلال اجتماعات الصناديق العربية فى البحر الميت بالأردن.

ووقع الاتفاق كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومهند شحادة، وزير الدولة الأردني لشؤون الاستثمار ورئيس هيئة الاستثمار الأردنية، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية ووزارة الاستثمار بالمملكة الاردنية الهاشمية، وسعياً لإنشاء إطار تنظيمي كفء وفعال لتعزيز الاستثمارات الثنائية وتبادل المعلومات ذات الصلة حول المستثمرين المعنيين والمبادرات الاستثمارية، التي يمكن أن تحقق الأهداف الاقتصادية المتبادلة للبلدين.

وزير البترول: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية 2018

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر ماضية في التحول من استيراد الغاز المسال حالياً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في نهاية العام الحالي في ضوء تنمية اكتشافات الغاز الجديدة، وأنه يتم حالياً تكثيف أعمال البحث والاستكشاف في معظم مناطق مصر خاصة في المياه العميقة بالبحر المتوسط والتنسيق الكامل مع الشركاء الأجانب لسرعة وضع الاكتشافات وتنمية حقول الغاز.

وأضاف وزير البترول خلال مشاركته في فعاليات الاجتماع الوزاري السادس عشر بمنتدى الطاقة العالمي بالعاصمة الهندية نيودلهي، والذي يعد أكبر تجمع عالمي لوزراء البترول والطاقة من 42 دولة منتجة ومستهلكة، وقادة الصناعة ورؤساء كبرى الشركات العالمية ورؤساء المنظمات الدولية الرئيسية وعلى رأسها منظمة الأوبك والوكالة الدولية للطاقة، أن اكتشاف حقل ظهر على سبيل المثال يعد نموذجاً لنجاح استراتيجية وزارة البترول في سرعة وضع الاكتشافات على خريطة الإنتاج.

سحر نصر تعلن موافقة الصندوق العربي للإنماء على 3 منح لمصر

كشفت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن موافقة مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، على 3 منح بقيمة 825 دينار كويتي بما يعادل 2.8 مليون دولار.

وأوضحت سحر نصر، أن المنحة تبلغ قيمتها 500 ألف دينار كويتي للإسهام في تمويل مشروع تجهيز المكتبة البابوية المركزية التابعة للكنيسة القبطية الارثوذكسية بمصر، بالإضافة إلى منحة بقيمة ١٠٠ ألف دينار كويتي؛ للمساهمة فى تمويل مشروع توفير الأجهزة الطبية لمعهد تيودور بلهارسيا في القاهرة، و منحة بقيمة ٢٢٥ ألف دينار كويتي؛ لدعم الأمن الغذائي في عدد من الدول ضمنها مصر.