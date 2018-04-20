الاقتصاد في أسبوع.. زيادة أسعار البترول.. والتخطيط تستهدف معدلات نمو 6٪ خلال 2019

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث الاقتصادية التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، وبعض التغيرات التي طرأت على الاقتصاد، أهمها: وزير البترول يؤكد أن ٣٥٪ حجم العجز في البترول، وزيادة الأسعار أمر وارد، ووزيرة التخطيط تستهدف الوصول بمعدلات النمو لـ 6٪ خلال 2019، والمالية تؤكد وصول 2 مليار دولار من صندوق النقد عقب المراجعة الثالثة.

وزير البترول: ٣٥٪ حجم العجز في البترول.. وزيادة الأسعار أمر وارد

قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا إن حجم العجز بين سعر المشتقات البترولية بأسعار التكلفة تتراوح ما بين 30% و35%، مشيرًا إلى أن ما يتم تحصيلة حاليًّا من بيع المشتقات البترولية بالأسواق المصرية يصل إلى 65% و70% من سعر تكلفة توفير تلك المشتقات البترولية .

وأكد الوزير أن الحكومة اتبعت خطة لتحريك الأسعار على مدار ٥ سنوات بدأت عام ٢٠١٤، أي أن الخطة بدأت منذ ٤ سنوات، وبالتالي الحديث عن تحريك أسعار المشتقات البترولية أمر وارد جدًّا في إطار الخطة، موضحًا أن أسعار الدولار وارتفاع وانخفاض أسعار خام نفط برنت عالميًّا تؤثر بشكل كبير على حجم الدعم المقدم للطاقة.

وزيرة التخطيط: نستهدف الوصول بمعدلات النمو لـ 6٪ خلال 2019

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والاصلاح الإداري والمتابعة، استهداف الحكومة الوصول بمعدلات النمو في ٢٠١٩ إلى ٥.٩% أو 6٪، مشيرة إلى أن البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، لم يتوقعا أن تحقق مصر ما حققته من معدلات نمو، وكانا يتوقعان تحقيق معدلات أقل من ذلك، ولذلك قاما بتعديل توقعاتهما بناء على ما تحققه مصر من نمو خلال الفترة الماضية.

“المالية”: وصول 2 مليار دولار من صندوق النقد عقب المراجعة الثالثة

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن بعثة صندوق النقد الدولى تصل مصر مايو المقبل؛ لمراجعة أداء الاقتصاد المصري؛ تمهيدًا لصرف الدفعة الرابعة من قرض الصندوق البالغ قيمته 2 مليار دولار.

وأضاف الجارحي أن توقعات البنك الدولي لأداء الاقتصاد المصري متقاربة مع مستهدفات الحكومة، حيث توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي في مصر بنسبة 5% خلال السنة المالية 2018، وأن يرتفع تدريجيًّا إلى 5.8% بحلول السنة المالية 2020، فيما توقع معهد التمويل الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% في 2018، و5.4% في 2019.

مصر تتسلم ٢ مليون برميل نفط عراقي مايو المقبل

قال رئيس الهيئة العامة للبترول المهندس عابد عز الرجال إن مصر سوف تتسلم الشحنة الثالثة من النفط العراقي بواقع ٢ مليون برميل خلال شهر مايو المقبل.

وأضاف عز الرجال أن مصر تسلمت حتى الآن شحنتين بإجمالي ٤ مليون برميل؛ ليصل إجمالى ما تتسلمه مصر خلال شهر مايو المقبل ٦ ملايين برميل.

«شل العالمية» تقرر العودة للتنقيب عن الغاز والنفط في المياه العميقة بمصر

في الوقت الذي تسعى فيه مصر لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة وزيادة إنتاج الاكتشافات الجديدة لكي تصل إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية 2018، قال سامي إسكندر نائب الرئيس التنفيذي لشركة «رويال داتش شل العالمية» إن شركته قررت العودة من جديد للتنقيب والبحث عن الغاز والنفط في مصر بالمياه العميقة في البحر المتوسط.

الحكومة تقرر إنشاء منطقة حرة بنويبع

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 12 لسنة 2018 بشأن إنشاء منطقة حرة عامة بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بعد الاطلاع على قانون التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء الصادر برقم 14 لسنة 2012.

وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية، على أن تنشأ منطقة حرة بمدينة نويبع على مساحة 226.47 فدان بشمال شرق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، وتتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تمويل تنفيذ أعمال تنمية إنشاء المنطقة الحرة بالموقع المشار إليه، فضلاً عن القيام بأعمال الصيانة والإحلال والتجديد للمرافق، على أن يؤول بعدها مقابل الانتفاع إلى محافظة جنوب سيناء، باعتبارها الجهة صاحبة الولاية.