الاقتصاد في أسبوع.. البترول تقترض 100 مليون دولار.. والاحتياطي النقدي يرتفع

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث الاقتصادية التي تتعلق بأعمال المجموعة ‏الوزارية الاقتصادية وقراراتها، وبعض التغيرات التي طرأت على الاقتصاد، ‏أهمها: البترول والبنك الأهلي يوقعان قرض بقيمة 100 مليون دولار، و438 مليار ‏جنيه سندات وأذون خزانة في الربع الرابع للعام الجاري، وارتفاع صافي الاحتياطيات ‏النقدية إلى 42.611 مليار دولار.

البترول والبنك الأهلي يوقعان قرض بقيمة 100 مليون دولار

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاق بين شركة ‏أسيوط لتكرير البترول والبنك الأهلي المصري، بشأن القرض المقدم من ‏بنك التنمية الصيني بقيمة 100 مليون دولار عن طريق البنك الأهلي وذلك للمساهمة ‏في تمويل مشروع الإصلاح بالعامل المساعد وأزمرة النافتا لإنتاج البنزين عالي الأوكتان الجاري تنفيذه حاليا في إطار تطوير معمل تكرير ‏أسيوط لتأمين المنتجات البترولية في محافظات صعيد مصر.‏

‏438 مليار جنيه سندات وأذون خزانة في الربع الرابع للعام الجاري

كشفت وزارة المالية عن طرح سندات وأذون خزانة بقيمة 438 مليار جنيه خلال ‏الربع الرابع “أبريل – يونيو” من العام المالي الجاري 2017/ 2018، موضحه أنه ‏سيتم طرح خلال شهر أبريل الجاري سندات وأذون بقيمة 132.5 مليار جنيه، وفي ‏شهر مايو 2018 المقبل 166.5 مليار جنيه، وتختتم العام المالي الجاري بطرح ‏‏139.750 مليار جنيه في يونيو 2018.‏

ارتفاع صافي الاحتياطيات النقدية إلى 42.611 مليار دولار

كشف البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات ‏النقدية من العملات الأجنبية بقيمة بلغت نحو 87 مليون دولار، لتبلغ قيمة الزيادة حتى ‏الآن على مدار الشهور الماضية نحو 4.402 مليار دولار خلال الـ15 شهرا الماضية.‏

وسجل صافي «الاحتياطات النقدية الأجنبية» نحو 42.611 مليار دولار بنهاية مارس ‏‏2018 بالمقارنة بـ 42.524 مليار دولار بنهاية شهر فبراير السابق له.‏

التموين تطرح 450 ألف «شنطة رمضان»‏

كشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن الوزارة ستطرح ‏‏”شنطة رمضان”، من خلال معرض “سوبر ماركت إكسبو أهلا رمضان”، بسعر 80 ‏جنيهًا للشنطة وتتضمن كافة السلع الأساسية، وهناك “شنطة” أخرى مميزة سعرها ‏‏110 جنيهات.‏

وأضاف أن الوزارة قامت بتحضير 450 ألف شنطة رمضانية، وأنها ستتواجد ‏بمعرض أهلا رمضان بالفرع الرئيسي بمدينة نصر، وفي فروعه بكل المحافظات، ‏بخلاف “شنطة رمضان”، التي سيتم توفيرها لوزارة الأوقاف.‏

القابضة للصناعات الغذائية تنفي اختفاء الأرز

نفى اللواء علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين ‏والتجارة الداخلية، ما تردد عن اختفاء الأرز التمويني في المجمعات الاستهلاكية أو ‏ضمن السلع المضافة للبطاقات التموينية، مؤكدا أن كل ذلك مجرد شائعات لا أساس لها ‏من الصحة يطلقها من لهم مصلحة عدائية.‏

وأضاف فهمي، أنه تم تثبيت سعر الأرز عند 6.5 جنيه، بالمجمعات الاستهلاكية التابعة ‏للشركة القابضة، بالرغم من ارتفاع أسعار بالأسواق المحلية إلى 8 جنيهات و9 ‏جنيهات خلال شهر رمضان الكريم مشيرا إلى أنه يتم توريد ما بين 35 ألف طن و40 ‏ألف طن أرز محلي من الشركات الموردة والمنتجة لصالح البطاقات التموينية.‏

وأكد رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن هناك انتظام في عمليات التوريد ‏وضخها في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركات تجارة الجملة.‏

‏التخطيط: الموازنة تستهدف تحقيق معدل نمو 5.8% وخفض البطالة لـ 10.4%‏

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مشروع الموازنة لعام ‏‏2019/2018، استهداف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% مقارنة بـ 5.3% خلال ‏الربع الثاني من العام المالي الحالي 2017/2018، بالإضافة إلى أنه من المستهدف ‏خفض معدل البطالة ليصل إلى 10.4% مقارنة بـ 11.3% خلال العام المالي الحالي.‏

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن تقرير البنك المركزي توقع خفض ‏معدل التضخم ليصل إلى 12% بنهاية العام الجاري، مضيفة أن المؤشرات الإيجابية ‏تضمنت خفض معدل البطالة بشكل واضح من نسبة 12.6% إلى 11.3% خلال عام ‏واحد فقط.‏

%12 تراجع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 6 شهور

أعلن البنك المركزي المصري عن وجود طفرة كبيرة بشأن أداء ميزان المدفوعات ‏حدثت على معاملات الاقتصاد خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وكشف ‏البيان التحليلي عن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر من 4.3 مليار ‏دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2016 إلى 3.8 مليار دولار في يوليو إلى ‏ديسمبر 2017، وهو ما يعني أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر تراجعت ‏بنحو 12% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري عن النصف الأول خلال ‏العام المالي الماضي.‏