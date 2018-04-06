الاقتصاد في أسبوع.. البترول تقترض 100 مليون دولار.. والاحتياطي النقدي يرتفع

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث الاقتصادية التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، وبعض التغيرات التي طرأت على الاقتصاد، أهمها: البترول والبنك الأهلي يوقعان قرض بقيمة 100 مليون دولار، و438 مليار جنيه سندات وأذون خزانة في الربع الرابع للعام الجاري، وارتفاع صافي الاحتياطيات النقدية إلى 42.611 مليار دولار.
البترول والبنك الأهلي يوقعان قرض بقيمة 100 مليون دولار
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاق بين شركة أسيوط لتكرير البترول والبنك الأهلي المصري، بشأن القرض المقدم من بنك التنمية الصيني بقيمة 100 مليون دولار عن طريق البنك الأهلي وذلك للمساهمة في تمويل مشروع الإصلاح بالعامل المساعد وأزمرة النافتا لإنتاج البنزين عالي الأوكتان الجاري تنفيذه حاليا في إطار تطوير معمل تكرير أسيوط لتأمين المنتجات البترولية في محافظات صعيد مصر.
438 مليار جنيه سندات وأذون خزانة في الربع الرابع للعام الجاري
كشفت وزارة المالية عن طرح سندات وأذون خزانة بقيمة 438 مليار جنيه خلال الربع الرابع “أبريل – يونيو” من العام المالي الجاري 2017/ 2018، موضحه أنه سيتم طرح خلال شهر أبريل الجاري سندات وأذون بقيمة 132.5 مليار جنيه، وفي شهر مايو 2018 المقبل 166.5 مليار جنيه، وتختتم العام المالي الجاري بطرح 139.750 مليار جنيه في يونيو 2018.
ارتفاع صافي الاحتياطيات النقدية إلى 42.611 مليار دولار
كشف البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية بقيمة بلغت نحو 87 مليون دولار، لتبلغ قيمة الزيادة حتى الآن على مدار الشهور الماضية نحو 4.402 مليار دولار خلال الـ15 شهرا الماضية.
وسجل صافي «الاحتياطات النقدية الأجنبية» نحو 42.611 مليار دولار بنهاية مارس 2018 بالمقارنة بـ 42.524 مليار دولار بنهاية شهر فبراير السابق له.
التموين تطرح 450 ألف «شنطة رمضان»
كشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن الوزارة ستطرح ”شنطة رمضان”، من خلال معرض “سوبر ماركت إكسبو أهلا رمضان”، بسعر 80 جنيهًا للشنطة وتتضمن كافة السلع الأساسية، وهناك “شنطة” أخرى مميزة سعرها 110 جنيهات.
وأضاف أن الوزارة قامت بتحضير 450 ألف شنطة رمضانية، وأنها ستتواجد بمعرض أهلا رمضان بالفرع الرئيسي بمدينة نصر، وفي فروعه بكل المحافظات، بخلاف “شنطة رمضان”، التي سيتم توفيرها لوزارة الأوقاف.
القابضة للصناعات الغذائية تنفي اختفاء الأرز
نفى اللواء علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ما تردد عن اختفاء الأرز التمويني في المجمعات الاستهلاكية أو ضمن السلع المضافة للبطاقات التموينية، مؤكدا أن كل ذلك مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة يطلقها من لهم مصلحة عدائية.
وأضاف فهمي، أنه تم تثبيت سعر الأرز عند 6.5 جنيه، بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة، بالرغم من ارتفاع أسعار بالأسواق المحلية إلى 8 جنيهات و9 جنيهات خلال شهر رمضان الكريم مشيرا إلى أنه يتم توريد ما بين 35 ألف طن و40 ألف طن أرز محلي من الشركات الموردة والمنتجة لصالح البطاقات التموينية.
وأكد رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن هناك انتظام في عمليات التوريد وضخها في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركات تجارة الجملة.
التخطيط: الموازنة تستهدف تحقيق معدل نمو 5.8% وخفض البطالة لـ 10.4%
قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مشروع الموازنة لعام 2019/2018، استهداف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% مقارنة بـ 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2017/2018، بالإضافة إلى أنه من المستهدف خفض معدل البطالة ليصل إلى 10.4% مقارنة بـ 11.3% خلال العام المالي الحالي.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن تقرير البنك المركزي توقع خفض معدل التضخم ليصل إلى 12% بنهاية العام الجاري، مضيفة أن المؤشرات الإيجابية تضمنت خفض معدل البطالة بشكل واضح من نسبة 12.6% إلى 11.3% خلال عام واحد فقط.
%12 تراجع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 6 شهور
أعلن البنك المركزي المصري عن وجود طفرة كبيرة بشأن أداء ميزان المدفوعات حدثت على معاملات الاقتصاد خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وكشف البيان التحليلي عن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر من 4.3 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2016 إلى 3.8 مليار دولار في يوليو إلى ديسمبر 2017، وهو ما يعني أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر تراجعت بنحو 12% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري عن النصف الأول خلال العام المالي الماضي.