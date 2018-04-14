الإنجليز يرشحون الريال وليفربول للنهائي الأوروبي

أسفرت قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي جرت أمس الجمعة، عن مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين ريال مدريد الأسباني وبايرن ميونيخ الألماني، فيما سيواجه فريق ليفربول الإنجليزي الذي يضم الفرعون المصري محمد صلاح، فريق روما الإيطالي.

وتقام مواجهات ذهاب نصف نهائي البطولة الأوروبية يومي 24 و25 أبريل الجاري، حيث يستضيف ليفربول منافسه روما على ملعب «أنفليد» يوم الثلاثاء 24 أبريل، فيما يستضيف بايرن ميونيخ منافسه ريال مدريد يوم الأربعاء الموافق 25 أبريل على ملعب «أليانز أرينا» بمدينة ميونخ الألمانية.

وتقام مواجهات الإياب يومي 1 و2 من مايو المقبل، حيث يحل بايرن ميونيخ ضيفا على ريال مدريد، يوم الثلاثاء الأول من مايو على ملعب «سانتياجو برنابيو» بالعاصمة الأسبانية مدريد، فيما يحل رفقاء محمد صلاح، ضيوفا على ذئاب روما في الثاني من مايو، في المباراة التي تقام على ملعب «الأوليمبيكو» بالعاصمة الإيطالية روما.

صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية قامت بعمل استطلاع رأي عبر موقعها الرسمي، خاص بحظوظ الأندية الأربعة في الظفر بالكأس الأوروبية، ورغم وجود الاستطلاع على أحد المواقع الإنجليزية ووجود فريق إنجليزي ضمن المتبارزين فإن ريال مدريد حامل لقب البطولة تصدر المشهد.

وجاء الريال في صدارة الاستفتاء برصيد 41% من الأصوات، فيما حل فريق ليفربول في المرتبة الثانية مما يعني أن الجماهير التي شاركت في الاستفتاء رشحت الريدز لعبور عقبة روما الإيطالي والوصول إلى المباراة النهائية، حيث حصد ممثل الكرة الإنجليزية في المربع الذهبي 40% من الأصوات.

وحل فريق بايرن ميونيخ الألماني منافس النادي الملكي في نصف نهائي البطولة في المرتبة الثالثة، حيث حصد 15% من الأصوات، وجاء روما قاهر برشلونة في المركز الرابع والأخيرة، بعدما حصد 4% فقط من أصوات المشاركين في الاستفتاء.

من جانبها ركزت الصحف الإسبانية، الصادرة صباح اليوم السبت، على نتائج قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وعنونت صحيفة «ماركا» عن مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ قائلة «احذر اللدغة» ونقلت تصريحات من جانب الفريق البافاري، أكد فيها المدرب يوب هاينكس أنها ستكون مواجهة صعبة للغاية.

وأشار حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن إلى ضرورة عدم التأثر بإقصاء العام الماضي، وقال المهاجم توماس تولر، إن الفريق البافاري قادر على التأهل مع هاينكس، معتبرًا أنه فأل خير، فيما قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية إن بايرن ميونخ سيبحث عن الثأر أمام ريال مدريد.