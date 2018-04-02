«الإسكندرية للكتاب» يواصل فعالياته.. الاحتفال بالتراث النوبي و«العجيبة الثامنة» الأبرز

يواصل معرض الإسكندرية للكتاب فاعلياته في يومه الثالث، والذي يمتد حتى 9 إبريل المقبل، ويقام بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب ومشيخة الأزهر الشريف، وبحضور ممثلي دولة فلسطين، تزامنًا مع احتفالات يوم الأرض، حيث يقام المعرض على مساحة 4000 متر بمشاركة 153 ناشرًا.

يقام معرض الإسكندرية الدولي للكتاب في مكتبة الإسكندرية سنويًّا في أواخر مارس وأوائل إبريل، حيث بدأ تنظيم أول معرض بعد افتتاحها مباشرة في عام 2002.

يشمل المعرض نشاطًا فنيًّا وثقافيًّا منوعًا، يبلغ 90 فعالية، بين ندوات وحفلات توقيع وأمسيات شعرية ومسرحيات وحفلات موسيقية، كما يقام نشاط خاص للأطفال، يضم ورشًا فنية ورسمًا وتلوينًا وحكيًا، ويضم جناح هيئة الكتاب أحدث إصداراتها، ومنها الثقافة الشعبية، الفيوم وبلاده، وموسوعة عصر النهضة لثروت عكاشة، وغيرها من العناوين، بالإضافة إلى كتب مكتبة الأسرة سلسلة اقرأ، وجناح الكتب المخفضة.

تشهد هذه النسخة مشاركة عربية كبيرة، حيث تشارك الكويت بجناحين لوزارة الإعلام ومؤسسة البابطين، والإمارات العربية المتحدة بمركز المستقبل للدراسات، والذي يشارك لأول مرة فى معرض للكتاب في مصر، والسعودية المشاركة بجناح خاص وعدد من الأنشطة الثقافية، إضافة إلى ليبيا ولبنان والأردن وسوريا ومجلس حكماء المسلمين، والولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وتشهد هذه النسخة من المعرض الاحتفال بالعيد الماسي لجامعة الإسكندرية، وأيضًا مرور 140 عامًا على ظهور الكاريكاتير في مصر، إضافة إلى مهرجان هو الأولى من نوعه، ويحمل اسم المسرح السكندري، ويقام على مدى أربعة أيام حتى 4 إبريل، ويقام تحت رعاية نقابة المهن التمثيلية، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، وبالتزامن مع الاحتفال بيوم المسرح العالمي في مارس من كل عام.

ويشارك فيه فنانون من أعضاء نقابة المهن التمثيلية وطلبة الكليات والمعاهد المتخصصة في قسم المسرح بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية والمعهد العالي للفنون المسرحية، حيث يهدف المهرجان إلى إنتاج عروض مسرحية جديدة، وتبادل الخبرات بين الفنانين النقابيين وطلبة الكليات والمعاهد المتخصصة والتطوير المهني لأعضاء نقابة المهن التمثيلية بشعبها المختلفة.

كما سيتم إقامة حلقة نقاش حول “أسرار التراث النوبي”، وتتناول التراث المادي متمثلاً في المباني والأبنية ذات التصميم النوبي الفريد والقائمة حتى الآن، أما المعنوي فيشمل الصفات النوبية الفريدة من نوعها، مثل صفة الجماعية التي تغلب على المجتمع النوبي في كل شيء.

كما يقام على هامش المعرض احتفال باليوبيل الذهبي لإنقاذ معبدي أبو سمبل، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، ومن المقرر أن يتم عرض فيلم “العجيبة الثامنة” للمخرج العالمي جون فيني، ومحاضرة عن عبقرية إنقاذ معبدي أبو سمبل، كما سيتم تكريم اسم الدكتور أحمد عثمان، صاحب فكرة إنقاذ المعبدين، ويتحدث في المحاضرة المعماري حمدي السطوحي، والدكتور ياسر منجي.