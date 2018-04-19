احتفالات نجوم الكرة بالأهداف.. أسرار وحكايات

يستمتع جمهور كرة القدم الجالس أمام الشاشة الصغيرة أو المتواجد في المدرجات بكل هدف يسجله فريقه في شباك المنافسين، ودائمًا ما يذهب اللاعب صاحب الهدف صوب الجماهير المؤازرة لفريقه؛ من أجل الاحتفال معهم بهدفه، وتختلف طريقة الاحتفال من لاعب إلى آخر، ونرصد لكم في «البديل» السر وراء احتفال بعض نجوم الساحرة المستديرة بتسجيلهم للأهداف.

أسد أطلس فخور بجذوره الأمازيغية

كاد أن ينهي المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مشواره مع الشياطين الحمر مبكرًا، بسبب طريقة احتفاله، التي جعلت الكثير يظن أن اللاعب يشير إلى رابعة رمز الإخوان، لكن في النهاية اللاعب أوضح أنه من أبناء منطقة هوارة، ويفتخر بهذه العلامة بجذوره الأمازيغية، وأوضح أن رقم 44 يرمز لمدينة هوارة.

رابعة تتسبب في نهاية مشوار عبد الظاهر مع الأهلي

تسببت طريقة احتفال أحمد عبد الظاهر، مهاجم الأهلي الأسبق، بشكل كبير في رحيل اللاعب عن صفوف الشياطين الحمر، وكان عبد الظاهر قد أشار بأصابعه الأربعة أثناء احتفاله بإحراز الهدف الثاني للأهلي في شباك أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، في اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي 2-صفر وإحراز لقب دوري أبطال إفريقيا، وتستخدم هذه العلامة في إشارة لاعتصام أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية، وعاقب الاتحاد المصري لكرة القدم اللاعب بالإيقاف لمدة 3 أشهر محليًّا وعام دوليًّا، واضطرت إدارة النادي الأهلي للاستغناء عن خدمات اللاعب بعد فترة وجيزة.

هاتف خيسوس

البرازيلي جابريل خيسوس، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، يقوم بوضع يده على أذنه وكأنه يتحدث في الهاتف، مما أثار حفيظة جميع متابعيه، قبل أن يكشف عن السر وراء طريقة احتفاله دائمًا بهذه الطريقة، وأكد الدولي البرازيلي أن احتفاله كان رسالة إلى صديقته السابقة التي لم ترد على مكالماته في بالميراس، ولكنها بعثت إليه برسالة بعدما انتقل إلى مانشستر سيتي، ووفقًا لما تداولت بعض وسائل الإعلام الأوروبية فإن خيسوس كان عامل نظافة ودهان أرصفة قبل بداية كأس العالم عام 2014، و كانت له صديقه معجب بها، دائمًا ما كان يحاول أن يتواصل معها عبر الهاتف، ولكنها كانت تتجاهله، ولا تقوم بالرد عليه؛ بسبب احتقارها لعمله، وبعدما صار خيسوس واحدًا من أشهر لاعبي المستديرة في العالم، حاولت صديقته أن تتواصل معه، ولكنه رفض أن يرد عليها، وأصبح يحتفل بطريقته المشهورة عبر كل هدف يسجله لتذكيرها بالماضي.

الفرعون يعاقب منتقديه

الكثير من وسائل الإعلام الإنجليزية والنقاد الرياضيين في إنجلترا انتقدوا إدارة نادي ليفربول الإنجليزي ومدربه الألماني يورجن كلوب، على التعاقد مع الجناح الدولي محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بسبب الفترة التي قضاها من قبل في صفوف تشيلسي وعدم اندماجه مع الفريق، ولكن صلاح كان عند حسن ظن يورجن كلوب به، وتألق بشكل لافت للنظر، وبات حديث وسائل الإعلام العالمية، وقرر صلاح أن يرد على منتقديه من خلال إخراج لسانه لهم مع كل هدف يسجله بقميص الريدز.