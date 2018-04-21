أجاي ومعلول والوافد الجديد خارج قائمة الأهلي أمام بتروجيت

استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، على قائمة الفريق التي ستخوض مباراة بتروجت المقرر إقامتها في السادسة إلا الربع من مساء غد الأحد، على ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من مسابقة الدوري.

ويحتل الأهلي قبل مواجهة الفريق البترولي صدارة جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، وبفارق 19 نقطة عن الإسماعيلي أقرب منافسيه، بينما يدخل فريق بتروجيت اللقاء وفي جعبته 38 نقطة، يحتل بها المركز الـ12، وبفارق 3 نقاط عن الأسيوطي سبورت صاحب المركز الثامن.

وضمت قائمة المباراة 20 لاعبًا، هم: شريف إكرامي، علي لطفي، رمضان مصطفى، باسم علي، وليد سليمان، إسلام محارب، محمد هاني، حسام غالي، مروان محسن، محمد شريف، كريم نيدفيد، وليد أزارو، ميدو جابر، أحمد حمدي، عمر السولية، هشام محمد، صبري رحيل، محمد نجيب، سعد سمير، أحمد فتحي.

وضمت قائمة المستعبدين كلاًّ من:

رامي ربيعة، باكا، أيمن أشرف، جونيور أجاي، حسام عاشور، وعلي معلول، محمد الشناوي، أكرم توفيق، أحمد طارق، عمرو السعداوي، أحمد حمودي، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان، محمود الجزار.

يسعى الأهلي إلى مواصلة الانتصارات؛ من أجل كسر رقم الزمالك القياسي كأكثر الأندية حصدًا للنقاط في تاريخ مسابقة الدوري في موسم واحد، وذلك برصيد 87 نقطة، ويحتاج الأهلي للفوز في مباراتين من أجل تخطى الزمالك، ليصبح الفريق الأكثر حصدًا للنقاط في البطولة المحلية.

على الجانب الآخر يسعى فريق بتروجيت إلى الدخول ضمن العشرة الأوائل، من خلال الفوز على حامل اللقب وإلحاق الهزيمة الثانية به خلال النسخة الحالية، حيث مُني الأحمر بهزيمة وحيدة أمام فريق مصر المقاصة بالدور الأول، ويملك الفريق أقوى خط هجوم ودفاع في البطولة.