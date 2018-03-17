17 محترفًا لمعسكر مباراتي البرتغال واليونان

استدعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، 17 لاعبًا محترفًا؛ للانضمام لمعسكر المنتخب المقبل بسويسرا في الفترة من 20 إلى 28 مارس الجاري، والذي يواجه خلاله البرتغال يوم 23 مارس واليونان يوم 27 مارس بزيورخ في إطار الاستعداد لمونديال روسيا 2018، واللاعبون هم:

عصام الحضري (التعاون السعودي)، محمود عبد الرازق “شيكابالا” (الرائد السعودي)، أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، محمد عبد الشافي (الفتح السعودي)، أحمد حجازي (ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد النني (أرسنال الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، عمر جابر (لوس أنجلوس الأمريكي)، أحمد حسن “كوكا” (سبورتنج براجا البرتغالي)، محمود عبد المنعم سليمان “كهربا” (الاتحاد السعودي)، محمود حسن “تريزيجيه” (قاسم باشا التركي)، مؤمن زكريا (الأهلي السعودي)، علي جبر (وسيت بروميتش ألبيون الإنجليزي)، رمضان صبحي (ستوك سيتي الإنجليزي)، عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، سام مرسي (ويجان الإنجليزي)، حسين الشحات (العين الإماراتي).

وشهدت القائمة المستدعاة من قبل المدرب الأرجنتيني العديد من الغيابات، على رأسها: كريم حافظ لاعب (لانس الفرنسي) بسبب الإصابة، وأمير عادل الشهير (نوركوبنج السويدي)، صالح جمعة (الفيصلي السعودي)، عمرو بركات (الشباب السعودي)، مصطفى فتحي (التعاون السعودي)، حسين السيد (الإتفاق السعودي)، أحمد الشيخ (الإتفاق السعودي)، محمد عطوة (الرائد السعودي).

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من معسكر المنتخب المقبل والوقوف على العناصر التي سيصطحبها معه إلى روسيا؛ لخوض نهائيات كأس العالم 2018، البطولة التي غاب عنها الفراعنة 28 عامًا.

ويشارك المنتخب المصري في مونديال 2018 ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات روسيا البلد المضيف للبطولة، والمملكة العربية السعودية، وأوروجواي بطلة العالم في نسختي 1930 و1950.

وتأمل الجماهير المصرية في تحقيق بعثة الفراعنة مفاجأة من العيار الثقيل بعبور عقبة الدور الأول والذهاب بعيدًا في ثالث مشاركات المنتخب الوطني بالحدث العالمي.