«يويفا» يجري تعديلات على بطولاته القارية للأندية

أقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» قائمة تعديلات جديدة على القواعد المنظمة لمسابقات دوري الأبطال والدوري والسوبر الأوروبيين، تطبق رسميًا اعتبارا من الموسم المقبل 2018 /2019.

وتنطلق منافسات ربع نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا في الثالث من أبريل المقبل، على أن تختتم المنافسات في 26 مايو المقبل، حيث تستضيف العاصمة الأوكرانية كييف المباراة النهائية، فيما تنطلق منافسات ربع نهائي الدوري الأوروبي 5 أبريل، وتختتم منافسات البطولة 16 مايو المقبل، وتستضيف مدينة ليون الفرنسية المباراة النهائية.

وتتضمن التعديلات التي أقرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إتاحة إجراء تبديل رابع في الأشواط الإضافية بالأدوار الإقصائية، كما سيسمح بشكل استثنائي في نهائي المسابقات الثلاث التي ينظمها اليويفا بوجود 23 لاعبا بدلا من 18 في غيرها من المباريات بقائمة الفريق، ما سيتيح 12 بديلا وليس 7 يجلسون على مقاعد الاحتياطي.

وسمح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، للأندية إضافة ثلاثة لاعبين جدد لقوائم الفرق بعد انتهاء دور المجموعات دون أي قيد، وأكد اليويفا أن هذا الإجراء يتماشى مع اللوائح الموجودة في الدوريات الوطنية، التي لا تفرض قيودا على خوض اللاعبين في المسابقات بسبب انتقالهم لناد جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

كما تقرر أن يرتدي لاعبو الفريق الفائز بالدوري الأوروبي لثلاث مرات متتالية أو خمس مرات بحد أدنى، شارة تدل على أن الانتصارات المتعددة التي حققها، وينطبق هذا في الموسم المقبل على نادي إشبيلية الإسباني الذي حقق اللقب أعوام 2006 و2007 و2014 و2015 و2016.

على جانب آخر، طرحت صحيفة «ميرور» الإنجليزية، استفتاء عبر موقعها الرسمي، حول حظوظ الأندية المتنافسة في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الفوز باللقب، وكانت المفاجأة تصدر فريق ليفربول الإنجليزي الذي يلعب بين صفوفه الجناح الدولي المصري محمد صلاح الاستفتاء بنسبة 34%، وجاء برشلونة الإسباني في المركز الثاني بنسبة 27%، يليه ريال مدريد حامل اللقب بنسبة 20%.

وحل مانشستر سيتي الإنجليزي منافس ليفربول في ربع نهائي المسابقة في المركز الرابع بنسبة 13%، يليه في المرتبة الخامسة بايرن ميونيخ الألماني بنسبة 5%، وجاء يوفنتوس الإيطالي وصيف النسخة الأخيرة في المركز السادس بنسبة 1%، فيما خرج روما وإشبيلية دون حصد أي أصوات.