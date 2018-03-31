موسكو تجدد دعوتها لاستضافة مفاوضات فلسطينية إسرائيلية

أعربت روسيا عن أسفها لسقوط عدد من القتلي ومئات من الجرحى في المواجهات العنيفة، التي جرت أمس بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الصهيوني في اليوم الأول لانطلاق مسيرات العودة الكبرى، التي تطالب بعودة اللاجئين الفسطينيين إلى أراضيهم بعد إخراجهم منها منذ سبعين عامًا، وحثت موسكو الجانبين على تجنب المواجهات؛ حتى لا تتفاقم الأوضاع، وجددت دعوتها لاستضافة مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أراضيها؛ للتوصل إلى حل سلمي يرضي جميع الأطراف.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس الجمعة في بيان رسمي عن دعوتها للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لإبداء ضبط النفس وتجنب الأعمال، التي من شأنها أن تؤدي لمعاناة الأبرياء، وجاء في البيان أن الجانب الروسي أعرب عن قلقه العميق إزاء الأنباء الواردة حول زيادة عدد الضحايا في قطاع غزة؛ نتيجة لأعمال الجيش الإسرائيلي لاحتواء أعمال الاحتجاج للفلسطينيين، التي بدأت اليوم في إطار حملة تستمر لأيام تحت مسمى مسيرة العودة الكبرى.

موسكو ولعب دور الوسيط

بعد الموقف الأمريكي المتحيز للإسرائيليين الذي تمثل في الإعلان إحادي الجانب باعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإعلان القيادة الفلسطينية أن أمريكا خرجت من دور الوسيط في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، أكدت روسيا أمس استعدادها لاستضافة مفاوضات بين الجانبين مبنية على القوانين والقرارات الدولية؛ لإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

وقال فلاديمير سافرونكوف، نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، التي كرست للتطورات في قطاع غزة أمس الجمعة “نؤكد استعدادنا لتقديم حلبة روسية يعقد عليها اجتماع بين الزعيمين الفلسطيني والإسرائيلي”.

وشدد سافرونكوف على ضرورة إجراء المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول كافة مسائل الوضع النهائي، بما فيها قضية القدس، مشيرًا إلى أن التسوية في الشرق الأوسط يجب أن تستند إلى الأسس المعترف بها حسب القانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وكان وفد حركة حماس بقيادة موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي بالحركة، والذي يزور العاصمة الروسية موسكو حاليًّا، التقى أمس الجمعة، نائب وزير الخارجية الروسي، ومبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوجدانوف، في مقر وزارة الخارجية الروسية بموسكو، وجرى خلال اللقاء مناقشة وتبادل الآراء حول التسوية الفلسطينية الاسرائيلية وتحقيق المصالحة الفلسطينية.