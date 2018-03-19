مصر تودع قطاعها العام بـ«الخصخصة»

مصر تودع قطاعها العام بـ«الخصخصة»

مصر تودع قطاعها العام بـ«الخصخصة»
انفوجراف

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