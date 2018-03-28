مصر تتقدم على روسيا والسعودية في تصنيف المنتخبات المتأهلة للمونديال

مع اقتراب انطلاق منافسات كأس العالم 2018، أجرت صحيفة «ميرور» الإنجليزية، تصنيفا للمنتخبات الـ32 المشاركة في المونديال، وحددت أكثر المنتخبات ترشحا للفوز باللقب، لتأتي في المراتب الأولى، والمنتخبات المرشحة للوصول إلى الدور ربع ونصف نهائي المسابقة، وأخيرًا المنتخبات المرشحة لعبور الدور الأول.

وتصدرت الماكينات الألمانية بطلة العالم في نسختها الأخيرة التصنيف، وشهدت الكرة الألمانية منذ تتويجها بالمونديال وحتى اليوم طفرة كبيرة على صعيد الأعمار المختلفة؛ حيث تمكن فريق أقل من 21 عاما، من الفوز ببطولة أوروبا أيضًا، ويمتلك الألمان العديد من النجوم في كبار الأندية الأوروبية ظهروا بشكل جيد خلال الآونة الأخيرة مع أنديتهم؛ مثل تيمو فيرنر وليروي ساني وتوني كروس ومسعود أوزيل وجوشوا كيميتش ومانويل نيور وتيرشيتجين.

وجاء منتخب إسبانيا، بطل العالم نسخة 2010، في المرتبة الثانية خلف الماكينات الألمانية، ولدى الإسبان بعض النجوم المخضرمين من كتيبة 2010 التي رفعت الكأس في سماء جنوب إفريقيا، مثل سيرجيو راموس وجيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وأندريس إنييستا ودافيد سيلفا، إلى جانب بعض النجوم الشباب أمثال ماركو أسينسيو وإيسكو وديفيد دي خيا.

ووضعت «ميرور» منتخب البرازيل، بطل العالم 5 مرات في المرتبة الثالثة كأكثر المنتخبات المرشحة لنيل اللقب، وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن تشكيلة السامبا ستشهد الكثير من التغييرات عن الظهور الأخير لهم في مونديال 2014، الذي احتضنته البرازيل وفشلت في التتويج به، ومن أبرز نجوم راقصي السامبا نيمار وجابرييل خيسوس وكوتينهو.

وحل منتخب الأرجنتين، وصيف النسخة الأخيرة، في المركز الرابع، ورغم الخسارة الكبيرة التي مُني بها الفريق أمس، أمام الإسبان وديًا، بنتيجة 6 / 1، يظل رفقاء ليونيل ميسي، أحد المرشحين للمنافسة على اللقب، ولا تعد نتائج المباريات الودية معيارا على مدى قدرة الفريق على المنافسة في البطولات الرسمية.

ويأتي منتخب فرنسا، بطل العالم في نسخة 1998 ووصيف بطولة أوروبا في نسختها الأخيرة، في المركز الخامس، كونه يمتلك العديد من الأسماء الشابة التي تقدم مستويات رائعة تجعل من الديوك قوة هائلة لا يستهان بها وفي مقدمتها كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وعثمان ديمبيلي لاعب برشلونة الإسباني.

وتواجد منتخب البرتغال، بطل أوروبا 2016، في المركز السادس، ورغم عدم ظهور برازيل أوروبا بمستوى قوي خلال المباريات التي خاضها في الأجندة الدولية، إلا أن الصحيفة الإنجليزية ترى أنه أحد المنتخبات المرشحة بقوة للمنافسة على اللقب، في ظل امتلاكه كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم، وأكثر اللاعبين قدرة على صناعة الفارق.

وجاء منتخب أوروجواي، منافس مصر في المجموعة الأولى، في المرتبة السابعة كأثر المنتخبات المرشحة للفوز باللقب، وأشارت «ميرور» في حديثها عن المنتخب القادم من قارة أمريكا الجنوبية، إلى أنه بات مهيئا بشكل كبير من أي وقت مضى للمنافسة على اللقب.

وتواجد المنتخب المصري في المرتبة الرابعة عشر، حيث رشحته «ميرور» لتخطي الدور الأول والوصول إلى مرحلة خروج المهزوم، وأوضحت أن المنتخب المصري يسعى إلى أحداث ضجيج كبير في المونديال بعد غياب دام نحو 28 عامًا عن المشاركة في كأس العالم، وترى أن محمد صلاح، يعد العنصر الأبرز في المنتخب وسيكون مصدر الخطورة الرئيسي على دفاعات المنافسين.

ووفقًا للتصنيف الذي وضعته صحيفة «ميرور» الإنجليزية، فإن المنتخب المصري يعد الأوفر حظًا في بلوغ الدور الثاني من البطولة برفقة أوروجواي، حيث احتل منافسيه الآخرين في المجموعة الأولى مراتب متأخرة، ووضعت الصحيفة المنتخب الروسي صاحب الضيافة ومنافس مصر في المجموعة في المرتبة 24، فيما جاء الأخضر السعودي في المركز الأخير.

وجاء باقي التصنيف على النحو التالي:

8- بلجيكا

9 – إنجلترا

10 – كولومبيا

11 – بولندا

12 – كرواتيا

13 – الدنمارك

14 – مصر

15 – المكسيك

16 – السويد

17 – السنغال

18 – كوستاريكا

19 – بيرو

20 – سويسرا

21 – صربيا

22- إيسلندا

23 – نيجيريا

24 – روسيا

25 – المغرب

26 – كوريا الجنوبية

27 – إيران

28 – اليابان

29 – تونس

30 – استراليا

31 – بنما

32- السعودية