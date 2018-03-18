محاولات فرنسية ألمانية لإصلاح الاتحاد الأوروبي.. والتحديات تتزايد

في أول زيارة خارجية لها بعد تنصيبها مستشارة لألمانيا ولاية رابعة، التقت أنجيلا ميركل، الجمعة الماضية، في العاصمة الفرنسية، الرئيس إيمانويل ماكرون، وتناقشا حول تطبيق إصلاحات أوروبية واضحة وطموحة، في ظل الظروف والتحديات الشائكة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي؛ في مقدمتها خروج بريطانيا، وأزمة الهجرة وتنامي التيارات المناهضة للوحدة الأوروبية، والتوترات الدبلوماسية الدولية وإصلاح المؤسسات الأوروبية.

وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي عقب المباحثات “تبدأ اليوم مرحلة مهمة أكثر إلحاحا مما كانت قبل أشهر، يتعين علينا فيها القيام بالكثير بشأن القرارات في الأمد القريب ورسم آفاق للأمدين المتوسط والبعيد لأوروبا”، داعيا إلى “تبني خارطة طريق قبل حلول يونيو المقبل، بخصوص اليورو وسياسية الهجرة والدفاع والتجارة والأبحاث والتعليم والمجالات الكبيرة التي كان بوسعنا تحديدها، سنقدم خارطة طريق واضحة وطموحة”.

من جانبها، قالت ميركل: “لدينا الرغبة في تحقيق ذلك وأعتقد أننا نستطيع”، متابعة: “بات ضروريًا أكثر من أي وقت مضى أن تتحرك أوروبا بشكل موحد في وضع جيوسياسي يتعرض فيه العمل المتعدد الأطراف لضغوط”.

وكان ماكرون التقى بميركل مايو الماضي، في أول زيارة خارجية له أيضًا بعد توليه منصب الرئاسة الفرنسية، وعرض عليها مجموعة اقتراحات لإصلاح الاتحاد الأوروبي، وكان ينتظر استقرار الوضع السياسي داخل ألمانيا، للبدء في تطبيق المقترحات.

ومن المقرر عقد قمة أوروبية، يومي 28 و29 يونيو المقبل؛ لمناقشة وحسم المبادرات الألمانية الفرنسية، فيما ينظر أعضاء آخرون داخل الاتحاد بسخط على هيمنة الفرنسيين والألمان على مقادير أوروبا، حيث قال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، عن لقاء ماكرون وميركل: “هذا لا يعني أننا أو دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، سنعتبر كل ما يتفق عليه الألمان والفرنسيون جيداً، لن نكتفي بإيماءة من الرأس بالموافقة”.

وتتعثر ملفات كثيرة داخل مقر الاتحاد في بروكسيل، منتظرة تدخل وانخراط أكبر لزعماء الاتحاد مع فرنسا وألمانيا، حيث قال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك: “بعد أن لوحظ ضعف التقدم المسجل حتى الآن من وزراء مالية منطقة اليورو، من الضروري أن ينخرط قادة الاتحاد الأوروبي مباشرة في المباحثات لإحداث تقدم”.

انقسامات تواجه الاتحاد الأوروبي

يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات كبيرة للبقاء والحفاظ على قوته بعد خروج بريطانيا “البريكست”، خاصة أن التطور سوف يضعف الاتحاد كثيرًا ويؤدي إلى حالة من الانقسام، وإعادة النظر في الحسابات سواء داخل أوروبا أو خارجها، يتم على إثرها تعديل العديد من الاتفاقات وتبرز تكتلات وتحالفات جديدة على الساحة الأوروبية.

وأكثر ما يخيف الاتحاد الأوروبي هو تنامي الفكر الشعبوي في أنحاء القارة العجوز والتخلي عن المشروع الأوروبي الموحد سياسيًا واقتصاديًا، بعدما نادى العديد من الأصوات داخل دول أوروبا بإجراء استفتاء مماثل داخل بلادها داعية للخروج من الاتحاد.

وبخروج بريطانيا، سيفقد الاتحاد الأوروبي أهم قوة عسكرية ودبلوماسية بين أعضائه، وثاني أكبر اقتصاد بعد ألمانيا، وسيخسر سوقا يمتد من أيرلندا إلى اليونان، ومن لاتفيا إلى البرتغال، كما أنه بعد خروج بريطانيا من المنطقة الاقتصادية الحرة للاتحاد الأوروبي، سيحاول الطرفان (بريطانيا والاتحاد) إيجاد أرضية مشتركة، لكن تقديم تنازلات لبريطانيا يهدد الاتحاد الأوروبي بمخاطر كبيرة، فالتساهل مع بريطانيا بعد خروجها قد يشجع دولاً أخرى على الاقتداء بها إذا شعرت بأنها يمكن أن تتمتع بفوائد العضوية في الاتحاد الأوروبي دون التزامات وشروط.