مباريات السبت في البطولات المختلفة

عادت الحياة إلى المسابقات المحلية في القارة العجوز بعد فترة توقف دامت 14 يومًا، بسبب الأجندة الدولية، والبداية من فرنسان حيث يحتضن ملعب «ماتمو أتلانتيك» في التاسعة مساءً قمة باريس سان جيرمان وموناكو في نهائي كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم.

ومن فرنسا إلى إنجلترا، حيث تنطلق منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» بإقامة 8 مباريات، والبداية من ملعب «سيلهرست بارك» في الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، حيث يحل فريق ليفربول، الذي يلعب له الجناح الطائر محمد صلاح، ضيفًا على فريق كريستال بالاس.

يحتل فريق كريستال بالاس، المدعوم بعاملي الملعب والجمهور في لقاء اليوم، المركز الـ16 برصيد 30 نقطة، بينما يدخل ليفربول اللقاء وفي جعبته 63 نقطة، يحتل بها المركز الثالث وبفارف نقطتين عن مانشستر يوناتيد الوصيف، ومثلهما عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع.

وبعيدًا عن النقاط الثلاث التي يسعى الفريقان إلى الظفر بها من أجل صراعهما في رحلتي القمة والقاع، يدخل الفرعون المصري محمد صلاح تحديًا جديدًا، فبعدما تمكن من الابتعاد بصدارة جدول هدافي المسابقة برصيد 28 هدفًا، وبفارق 4 أهداف عن الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، يرغب في تسجل أكبر قدر ممكن من الأهداف في المباريات المتبقية لفريقه؛ من أجل كتابة اسمه بأحرف من نور في سجلات الدوري الأقوى عالميًّا.

وبات صلاح على بعد هدف واحد فقط من معادلة رقم الإيفواري ديديه دروجبا، أفضل هداف إفريقي في موسم واحد في تاريخ أقدم البطولات الأوروبية، كما يحتاج 7 أهداف كي يصبح أفضل هداف في تاريخ البريميرليج في موسم واحد.

إليكم الجدول الكامل لمباريات السبت في الدوري الإنجليزي

1.30 كريستال بالاس : ليفربول

4.00 مانشستر يونايتد : سوانزي سيتي

4.00 نيوكاسل يونايتد : هيديرسفيلد تاون

4.00 واتفورد : بورنموث

4.00 وست بروميتش ألبيون : بيرنلي

4.00 برايتون : ليستر سيتي

4.00 وست هام يونايتد : ساوثهامتون

6.30 إيفرتون : مانشستر سيتي

كما تقام العديد من المباريات في بعض البطولات الأخرى، نرصدها لكم بتوقيت القاهرة:

الدوري الإسباني

1.00 جيرونا : ليفانتي

4.15 أتلتيك بيلباو : سيلتا فيجو

6.30 لاس بالماس : ريال مدريد

9.45 إشبيلية : برشلونة

الدوري الإيطالي

12.30 بولونيا : روما

3.00 أتلانتا : أودينيزي

3.00 فيورنتينا : كروتوني

3.00 إنتر ميلان : هيلاس فيرونا

3.00 لاتسيو : بينفينتو

3.00 جنوى : سبال

3.00 ساسولو : نابولي

3.00 كالياري : تورينو

6.00 كييفو فيرونا : سامبدوريا

8.45 يوفنتوس : ميلان

الدوري الألماني

3.30 باير ليفركوزن : أوجسبورج

3.30 شالكه : فرايبورج

3.30 شتوتجارت : هامبورج

3.30 هانوفر : لايبزيج

6.30 بايرن ميونيخ : بوروسيا دورتموند

8.30 هيرتا برلين : فولفسبورج

الدوري الفرنسي

5.00 ديجون : مارسيليا