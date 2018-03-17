قدم صلاح اليسرى تقترب من معادلة رقم وست برومتيش بالبريميرليج

بات الفرعون المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الناشط بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» محط أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، نظرًا لما يقدمه اللاعب مع الريدز منذ انتقاله إليه مطلع الموسم الجاري قادمًا من صفوف روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو.

العديد من الأنباء أكدت وجود رغبة لدى فريقا ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في التعاقد مع محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلى جانب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي أبدى رغبة هو الآخر في ضم اللاعب صاحب الـ25 عامًا.

وسجل الفرعون المصري مع الريدز حتى الآن 32 هدفا، في البطولات المختلفة بواقع 24 هدفا في مسابقة الدوري الإنجليزي، وهدفا وحيدا في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي البطولة التي ودعها ليفربول مبكرًا، و7 أهداف في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر نجم روما وتشيلسي الأسبق صدارة هدافي الدوري الإنجليزي «بريميرليج» برصيد 24هدفا، بالتساوي مع الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير، الذي تعرض إلى إصابة سيغيب على إثرها عن مباريات فريقه حتى نهاية الموسم الجاري، ما يعني زيادة فرصة صلاح في الوصول إلى لقب هداف مسابقة الدوري الإنجليزي.

وحطم النجم المصري العديد من الأرقام القياسية خلال الموسم الجاري مع العملاق الإنجليزي، حيث بات أول أول لاعب يسجل 21 هدفا في تاريخ البريميرليج بقدمه اليسرى، متخطيًا فاولر صاحب الـ19 هدفًا بقدمه اليسرى في موسم 1994-1995، وفان بيرسي مع مانشستر يونايتد خلال موسم 2012-2013 في المركز الثالث برصيد 18 هدفًا، وأيضًا في المركز الرابع فان بيرسي لكن مع آرسنال خلال موسم 2011-2012 برصيد 17 هدفًا، و في المركز الخامس جاريث بيل مع توتنهام موسم 2012-2013، برصيد 16 هدفًا.

وبالنظر إلى سجل صلاح، التهديفي في الدوري الإنجليزي وما سجلته بعض أندية البريميرليج نجد أن الفرعون المصري تفوق على البعض وبات قريبًا من تخطي البعض، حيث سجل صلاح 24 هدفًا متخطيًا فريق وست بروميتش الذي سجل لاعبوه 23 هدفا، ويحتاج نجم ليفربول إلى هدف وحيد لتخطي أندية سوانزي سيتي وهيديرسفيلد تاون، التي سجلت حتى الآن 25 هدفا، و3 أهداف لمعادلة رقم ستوك سيتي وكريستال بالاس وبرايتون التي سجل لاعبوها حتى الآن 28 هدفا.