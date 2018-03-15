في عيدها 99.. رموز المنيا التاريخية «مسوخ» في الميادين

حالة من الغضب انتابت أهالي مدينة المنيا، بعدما انتظروا إهداء المحليات لهم بتزيين الشوارع احتفالًا بالعيد القومي الذي يحل في ذكراه التاسع والتسعين يوم 18 مارس، إلا أن الاحتفالات ظهرت في أشهر الميادين بوضع لوحات حجرية عليها رموز المحافظة منحوتة عشوائيًا وبعيدة تمامًا عن هيئة وصورة الرموز الحقيقية وبها عيوب واضحة ومثيرة للسخرية.

الكارثة التي ظهرت بها هيئة الرموز التاريخية للمنيا لم تكن الأولى، حيث سبق وتم وضع تمثال مشوه للملكة نفرتيتي في مدخل مدينة سمالوط منذ ثلاث سنوات تقريبًا، لتعود مرة أخرى التجاوزات بلوحات مشوهة لنفس الملكة وزوجها اخناتون، والأديب طه حسين، في ميداني “الساعة” و”الفولي” بوسط مدينة المنيا.

وطالب الفنان التشكيلي فتحي إدريس، عضو نقابة الفنانين التشكيليين وأحد أبناء مدينة المنيا، بسرعة رفع تلك التماثيل والرسوم من ميادين المحافظة، قائلا “ارفعوا أيديكم عن المنيا”، في إشارة منه لسوء وقبح النقوش التي ملأت الميادين ولا تمت للفن بصلة.

وقال محمود يحيي، أحد أبناء حي ميدان الساعة بوسط مدينة المنيا، إنه فوجئ منذ 5 أيام تقريبًا بالبدء في أعمال تجديد الميدان، الذي لم يُطور منذ أكثر من 20 عامًا وكانت تملأه الحيوانات، وسادت الفرحة بين أبناء الحي، إلا أنهم فوجئوا في اليوم التالي بوضع 4 لوحات حجرية بوسط الميدان منقوش عليها رسوم للملكة نفرتيتي والملك اخناتون، وعميد الأدب العربي طه حسين، لكنها شديدة القبح، ولا يوجد بها نوع من الفن، بالإضافة إلى كتابة كلمة المنيا باللغة الإنجليزية بشكل خاطئ.

وأضاف يحيي لـ”البديل”، أن تلك اللوحات والنقوش أثارت السخرية بين قطاع كبير من المواطنين وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلا: كيف تحتفل محافظة عريقة مثل المنيا، عاصمة مصر القديمة، بوضع مثل تلك المسوخ في الميادين بدلًا من الترويج للسياحة ومعالم المحافظة بالشكل الصحيح.

بينما قال المهندس حمادة جارح، الذي يقطن بجوار ميدان الفولي الذي شهد أيضًا وضع مجسمات حجرية منقوش عليها صورًا للملك اخناتون، إن ما تم وضعه أشد سوءًا من اللوحات الحجرية الغريبة التي تم وضعها بميدان الساعة، بل إن الصورة التي ظهر فيها الملك اخناتون والنقوش الموجودة حوله، تدل على أن من نفذها لا يتعدى طفلا أو أحد العمال الذين يعملون في البناء والتشييد، مطالبًا محافظ المنيا بالتدخل والتحقيق في الواقعة ومحاسبة المقصرين.

محمد سيد، رئيس مركز ومدينة المنيا، قال لـ”البديل”، إن ما شهدته الميادين من لوحات حجرية تحتوي على نقوش ورسومات لرموز محافظة المنيا لم تكن بالشكل المتعمد، إذ تجرى أعمال تطوير تلك الميادين بالجهود الذاتية من قبل بعض الأشخاص، وعندما وصلت إليهم التصميمات على سبيل الإهداء، أسرعوا بوضعها في الميادين للاحتفال، إلا أنه تبين فيما بعد وجود عيوب واضحة بها وأثارت استياء الأهالي، وسيتم إزالتها في خلال أيام قليلة من الميادين.

وفي سياق متصل، نجح العشرات من شباب محافظة المنيا في إطلاق حملة “المنيا شكل تاني” لتجميل حوائط المدينة بالأحياء كافة، وزينوها برسومات ذات دقة عالية تجسد هوية المحافظة، وأشهر رموزها الفنية والتاريخية، ومن المقرر أن يتم تكريم الفائزين أصحاب الأفكار الفنية المبدعة والتي تم تنفيذها فعلياً في الحفل الرئيسي لعيد المنيا القومي ومنحهم جوائز مالية مقدمة من عدد الرعاة ورجال الأعمال.