فيدرر وهاليب يعتليان صدارة التصنيف العالمي للرجال والسيدات

حافظ السويسري روجيه فيدرر على صدارته للتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، الصادر اليوم الاثنين، رغم خسارته أمام الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو، في المباراة النهائية ببطولة إنديان ويلز الأمريكية للأساتذة، كما حافظ الإسباني رافائيل نادال على تواجده في المركز الثاني، رغم ابتعاده عن المشاركة في البطولات، خلال الفترة الأخيرة؛ بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وصعد الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو مركزين، عقب تتويجه بلقب بطولة إنديان ويلز الأمريكية للأساتذة، ليحل في المرتبة السادسة عالميًّا، ويعد لقب إنديان ويلز الأول للأرجنتيني صاحب الـ29عامًا في بطولات الأساتذة، وجاء على حساب حامل اللقب والمصنف الأول عالميًّا، بعد مباراة ماراثونية، بنتيجة مجموعتين لواحدة، بواقع 6-4 و6-7 (8-10) و7-6 (7-2)، في مباراة استمرت ساعتين و43 دقيقة.

وقفز الفرنسي لوكاس بويل مركزين في التصنيف؛ ليدخل قائمة أفضل 10 لاعبين، ويحل في المركز العاشر، بعدما كان في المرتبة الـ12 في التصنيف الأخير، فيما خرج الأمريكي جاك سوك من قائمة أفضل 10 لاعبين، وحل في الترتيب الـ11، بعدما كان في المركز الـ10 في ترتيب الأسبوع المنصرم.

وشهدت قائمة أفضل 100 لاعب تواجدًا عربيًّا وحيدًا، من خلال التونسي مالك الجزيري، في المركز 98 عالميًّا والأول عربيًّا، فيما تراجع المصري محمد صفوت 5 مراكز عن التصنيف الأخير؛ ليحل في المركز 220 عالميًّا بدلًا من 215، كما تراجع مواطنه كريم مأمون 6 مراكز؛ ليحل في المركز 282 عالميًّا بدلًا من 276.

وفيما يلي قائمة أفضل 10 لاعبين:

1- السويسري روجيه فيدرر 9660 نقطة.

2- الإسباني رافائيل نادال 9370 نقطة.

3- الكرواتي مارين سيليتش 4905 نقطة.

4- البلغاري جريجور ديميتروف 4600 نقطة.

5- الألماني ألكسندر زفيريف 4505 نقطة.

6- الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو 4155 نقطة.

7- النمساوي دومينيك ثيم 3675 نقطة.

8- الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 3235 نقطة.

9- البلجيكي ديفيد جوفين 3190 نقطة.

10- الفرنسي لوكاس بويل 2420 نقطة.

وعلى صعيد منافسات السيدات تمكنت الرومانية سيمونا هاليب من الحفاظ على صدارتها للتصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، ولم تشهد قائمة أفضل 10 لاعبات سوى تغيير وحيد، حيث صعدت اللاتفية يلينا أوستابينكو، مركزًا واحدًا؛ لتحل في المركز الخامس مكان التشيكية كارولينا بليسكوفا، التي تراجعت للمركز السادس.

وخلت قائمة أفضل 100 لاعبة من تواجد أي لاعبة عربية، وجاء الظهور الأول للاعبات العرب من خلال أونس جابر، التي حلت في المركز 131 عالميًّا، فيما حلت المصرية ساندرا سمير في المركز 386 عالميًّا.

وفيما يلي قائمة أفضل عشر لاعبات في التصنيف:

1- الرومانية سيمونا هاليب 8290 نقطة.

2- الدنماركية كارولين فوزنياكي 7430 نقطة.

3- الإسبانية جاربيني موجوروزا 5970 نقطة.

4- الأوكرانية إلينا سفيتولينا 5425 نقطة.

5- اللاتفية يلينا أوستابينكو 4971 نقطة.

6- التشيكية كارولينا بليسكوفا 4905 نقطة.

7- الفرنسية كارولين جارسيا 4625 نقطة.

8- الأمريكية فينوس ويليامز 4452 نقطة.

9- التشيكية بترا كفيتوفا 3151 نقطة.

10- الألمانية أنجليكه كيربر 3150 نقطة.