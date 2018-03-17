فواتير المياه والكهرباء.. تقديرات عشوائية وخدمات رديئة

ارتفعت متحصلات فواتير الخدمات الحكومية من مياه وغاز وكهرباء، ووصلت إلى حد التهام أقوات المواطنين خاصة البسطاء ومحدودي الدخل، وتتفاقم المشكلة مع القراءات الوهمية غير المنضبطة لمحصلي الشركات الحكومية، حتى وصل الأمر لامتناع الكثيرين عن دفع قيمة الفواتير وتقديم الشكاوى والبلاغات.

في محافظة الجيزة تنقطع مياه الشرب أسبوعيًا لوجود مشكلات جمة بالشبكة الرئيسية المغذية للأحياء السكنية، والتي تتطلب حلولًا جذرية، تؤجلها شركة المياه؛ نتيجة عدم توافر الميزانيات اللازمة للإحلال والتجديد، في حين يفاجأ الأهالي بفواتير تصل إلى 300 جنيه، كما وصلت بعض فواتير الكهرباء إلى أكثر من ألف جنيه مستحقة على بعض الوحدات السكنية المتواضعة.

وقال محسن رجب، طبيب أطفال يقطن بشارع الملك فيصل، إنه فوجئ بأن فاتورة كهرباء الشهر قبل الماضي بلغت ألف و300 جنيه، في حين لا يمتلك سوى الأجهزة المنزلية المعروفة، متسائلًا: كم ستبلغ قيمة الفاتورة في فصل الصيف مع تشغيل جهاز التكييف؟، وأضاف أن الفاتورة مبالغ فيها، وأنه بين الحين والآخر تثير دهشته فأقل فاتورة كانت 300 جنيه.

وقال مصدر بشركة كهرباء مصر الوسطى –طلب عدم ذكر اسمه- إنه في الوقت الذي يوجد فيه شريحة من اللصوص يستفيدون مجانًا من سرقة الكهرباء، توجد شريحة أخرى من الشرفاء يتم تحميلهم الفاقد من الكهرباء على فواتيرهم ليدفعوا ثمن استهلاكهم بالإضافة إلى استهلاك غيرهم، وإذا امتنعوا عن الدفع أو تأخر السداد يتم قطع التيار عنهم، فضلا عن القطع العمومي لتخفيف الأحمال، وطالب وزارة الكهرباء بالتعاون مع مباحث الكهرباء بإعلان حرب شرسة على لصوص الكهرباء لمواجهة هذه الظاهرة، على أن يتم إحلال موظفين جدد لقيادة هذه الحملات وتجنيب القدامى، وإلغاء نظام مرشدي المباحث وإبداله بمنظومة سرية فائقة السرعة، والتركيز على كشف المتورطين وكشف من يثبت عدم صلاحيتهم لهذه المهام بموجب اللائحة الداخلية للشركة، مع رفع نسب التحصيل في مختلف شركات التوزيع في المنازل أو المصانع الخاصة والقطاع العام بأنحاء الجمهورية، وطالب أيضا رؤساء مجالس إدارة شركات التوزيع تسيير دوريات يومية لحصر المخالفين وعمل تقارير يومية.

رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا الدكتور إبراهيم خالد، قال إن ثمة أخطاء يقع فيها المحصلون منها أخذ قراءات تكون مخزنة داخل العدادات، كما أن بعضهم يجلس على المقاهي ويكتب قراءات وهمية، موضحا أن الشركة لم تتخذ أية إجراءات من شأنها زيادة الفواتير، وأضاف أنه يتم معاقبة المحصلين بالجزاءات وأحيانا بالوقف عن العمل، خاصة أن عددا من المواطنين رفعوا قضايا ضد المحصلين يتهمونهم بتعمد “القراءات الخاطئة”، وكان أبسط اتهام هو تقديم القراءات العشوائية.

وشهد أحد المحصلين على بعض زملائه أمام مجلس إدارة الشركة بما يفيد تقديمهم قراءات عشوائية وأخرى وهمية، نتيجة انشغالهم بأمورهم الخاصة، وجلوس بعضهم على المقاهي، في حين أنهم مكلفون بكتابة قراءات حقيقية عن استهلاك المواطنين، حتى لا يعرض الأهالي لدفع مبالغ باهظة، وهو ما أكده مصطى عبد الراضي، أحد محصلي الشركة.