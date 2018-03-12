غرامات فورية تصل 10 آلاف.. محافظة القاهرة تتوعد مسرفي المياه

تتوعد محافظة القاهرة، المسرفين في المياه ومن يلقوا القمامة في شوارعها بغرامات مالية فورية تصل إلى 10 آلاف جنيه وعقوبات شديدة؛ في حال ضبط شخص يغسل سيارة في الشارع، أو رش مياه أمام المحلات أو الأكشاك أو المقاهي أو المتاجر، وحذر المحافظ من استهلاك المياه بالمعدلات القديمة، التي ينتج عنها انقطاعه وضعف المياه في بعض المناطق.

وقال عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، خلال اجتماعه بالمجلس التنفيذي، إن العاصمة تهدر يوميا نحو مليون متر مكعب من المياه بسبب الإسراف الكبير وعدم وعى المواطنين بأهمية الاستهلاك، وكلف رؤساء الأحياء والمدن بتحرير محاضر بيئية لمن يتم ضبطه بدءا من اليوم، وأمر بمنع سير سيارات المحافظة المحملة بالمياه لغسل الشوارع وتخفيف درجة الحرارة في الصيف.

بينما يشتكى المواطنون في مناطق عدة من الانقطاعات المتكررة بالساعات ومخاوف دائمة بسبب عكرة المياه وتغيير لونها، ما دفع عشرات الآلاف منهم إلى تركيب فلاتر لتحليلها، بالإضافة إلى انفجار المواسير في الشوارع، كما حدث كثيرًا خلال الأيام الماضية بالتجمع الخامس وارتفاع أسعار الفواتير، وسط تصريحات المسؤولين المتكررة بوجود خطط لحل هذه المشكلات.

وقال أحمد يوسف، عضو مجلس النواب، إن القرارات التي اتخذتها محافظة القاهرة لتطبيقها على المسرفين في المياه حازمة، لكن الفساد المالي “الرشوة” الذى يرتكبه بعض الموظفين في المراكز والمدن قد يعيق تطبيقها فعليًا، وتفتح بابا لهم لتلقي الأموال مقابل عدم تحرير محاضر.

واقترح يوسف، في تصريحات لـ”البديل”، إمكانية تشكيل لجان مراقبة تضم أعضاء من مختلف مراكز المدن وتوزيعها على جميع أنحاء المحافظة لرصد المخالفات وتحرير المحاضر، وتتباين اللجان حسب جدول زمني وجغرافي في توزيع مواعيد والمناطق المستهدف من المراقبة، مؤكدا إلى أن ذلك سيمنع حدوث أي فساد مالي إداري.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة في أمس الحاجة خلال الفترة الحالية والسنوات المقبلة لتوفير المياه، وطرق جديدة لترشيد الاستهلاك من قبل المواطنين ووزارة الري والموارد المائية، وأنها ستواجه تحديات بسبب نقص المياه؛ بسبب التأثير السلبي المتوقع من سد النهضة خلال فترة التخزين.

ونفى المهندس مصطفى أحمد الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، وجود أي مصادر لمياه الشرب للمحافظة غير المياه السطحية من نهر النيل ولا يوجد أي آبار لمصادر مياه الشرب، موضحا أن الشركة تمتلك 16 معملا متنقل على سيارة؛ تتحرك تلك المعامل حاملة كيميائيا وفنيا تجاه المنطقة التي تلقى منها الخط الساخن بالشركة شكاوى تفيد تغيير لون المياه أو تغير طعمها.