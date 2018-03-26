طائرة الأهلي تستعد للإقلاع بحثًا عن النجمة الـ13

يستعد فريق الكرة الطائرة الأول (رجال) بالنادي الأهلي بقيادة مدربه المخضرم محمد مصيلحي «ميدو» لخوض غمار منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال التي يستضيفها النادي الأهلي، بصالة الأمير عبد الله الفيصل، وتنطلق منافساتها غدًا وتستمر حتى السادس من أبريل المقبل.

ويعد المارد الأحمر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 12 لقبا، كما يعد بطل مصر آخر المتوجين بالبطولة، وتمكن من حصد البطولة التي نظمها فريق الترجي الرياضي التونسي على صالة (محمد الزواوي) عقب التغلب على فريق النجم الساحلي التونسي في المباراة النهائية العام الماضي، بنتيجة 3/1.

ويشارك في البطولة 24 فريقا من 15 دولة، وهي الأهلي والطيران وسموحة وطلائع الجيش (مصر)، الخدمات العامة والسجون (كينيا)، أولمبي مليلة (الجزائر)، السويحلي وأهلي بني غازي (ليبيا)، دي جي اس (الكونغو)، جامعة زيمبابوي (زيمبابوي(نيمو ستار (أوغندا)، ريد سكين (ليسوتو)، ولايتا ديتشا (اثيوبيا)، كمبالا (أوغندا)، الشرطة وفينانس (بنين)، بافيا وفاب وبورت فولي بول (الكاميرون)، موانجازا وفي سي اسبوار (الكونغو الديمقراطية)، الشرطة (كوت ديفوار)، وسويم بلو (سيشل).

وأسفرت القرعة عن 4مجموعات جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: الأهلي، والسجون، والشرطة، واسبوار، ونيمو ستار، وريد سكين.

المجموعة الثانية: الطيران، السويحلي، فينانس، سويم بلو، دي جي اس، بافيا.

المجموعة الثالثة: سموحة، فاب، الشرطة، أهلي بني غازي، جامعة زيمبابوي، مونجازا.

المجموعة الرابعة: طلائع الجيش، بورت فولي، أولمبيك مليلة، كامبالا سيتي، الخدمات العامة، ولايتا ديتشا.

وتعد هذه هي النسخة التاسعة التي تستضيفها مصر، التي كانت شاهدة على ميلاد البطولة القارية إذ انطلقت أول بطولة من أراضيها عام 1980 وتوج بها الأهلي وحل الزمالك وصيفًا، وتوقف البطولة عامين قبل أن تعود البطولة الثانية عام 1983 في مصر وتوج بها الأهلي أيضًا، وحل الزمالك وصيفًا أيضًا، ثم استضافت مصر البطولة الثالثة في العام التالي وحصد خلالها الزمالك أول ألقابه على حساب الأهلي.

انتقلت البطولة خارج مصر لمدة عامين وعادت مرة أخرى عام 1987 وفاز بها الزمالك على حساب الأهلي ليتساوى الفريقان في عدد الألقاب، ثم عابت البطولة عن مصر لفترة طويلة استمرت قرابة 15 عامًا قبل أن تعود في عام 2003 لتنظيمها من جديد ويفوز بها الأهلي.

وتداولت الدول الإفريقية تنظيم الحدث القاري 5 سنوات قبل أن تعود مصر لاستضافته مرة أخرى في عام 2009 ويفوز بها الزمالك على حساب الأهلي، وفي عام 2011 احتضنت مصر البطولة للمرة السابعة وفاز الأهلي بها، وكان عام 2016 شاهدًا على آخر استضافة للبطولة وفاز بها فريق طلائع الجيش للمرة الأولى في تاريخه.

ومنذ انطلاقة البطولة في عام 1980 وحتى الآن فرضت الأندية العربية هيمنتها على الكرة الطائرة (رجال) في القارة السمراء، وكانت لها الكلمة العليا من خلال الفوز بجميع الألقاب السابقة، وتقاسمت مصر وتونس والجزائر الـ36 لقبا السابقة.

وتمتلك مصر نصيب الأسد في عدد مرات الفوز بالبطولة القارية، برصيد 18 لقبا، بواقع 12 لقبا للأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة وحامل لقب البطولة في نسختها الأخيرة، و5 ألقاب للزمالك، ولقب وحيد لفريق طلائع الجيش.

وجاءت ألقاب الأندية المصرية على النحو التالي؛ الأهلي: البطل أعوام 1980, 1983, 1995, 1996, 1997, 2003, 2004, 2006, 2010, 2011, 2015, 2017، فيما المارد الأحمر وصيفًا 5 مرات، الزمالك: البطل أعوام 1984, 1987, 2008, 2009, 2012، فيما حل وصيفًا 7 مرات، طلائع الجيش: البطل نسخة 2016 وحل وصيفًا مرة واحدة.

وتأتي تونس في المرتبة الثانية من حيث عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 18 لقبا؛ وجاءت بطولات الأندية التونسية على النحو التالي؛ الصفاقسي: توج بالبطولة 6 مرات أعوام 1985, 1986, 1989, 1999, 2005, 2013، وحل وصيفًا 3 مرات، الترجي: البطل 4 مرات أعوام 1994, 1998, 2000, 2014، وحل وصيفًا 4 مرات أيضًا، الإفريقي البطل مرتين أعوام 1991, 1992, 1993، وأخيرًا النجم الساحلي حل كبطل مرتين أعوام 2001, 2002، وجاء وصيفًا 4 مرات.

وتأتي الجزائر في المرتبة الثالثة برصيد 3 ألقاب؛ عن طريق مولودية الجزائر الذي توج باللقب مرتين عامين 1988, 2007، فيما حل وصيفًا 4 مرات، وفريق نصر حسين داي الذي توج باللقب مرة واحدة عام 1990، وجاء في مركز الوصافة مرة واحدة أيضًا.