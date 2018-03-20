صلاح على بعد خطوات من إنجاز تاريخي يجعله الصفقة الأغلى

اقترب الجناح المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، من تحقيق إنجاز جديد، سيجعله يدون اسمه بحروف من نور في سجلات الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»، ويضاعف من قيمته السوقية قبل فتح باب الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل وجود أنباء عن وجود رغبة لدى أباطرة اللعبة في القارة العجوز للظفر بخدماته.

ويعتلي صلاح صدارة هدافي المسابقة برصيد 28 هدفًا، وبات على بعد خطوات قليلة من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم الإنجليزي ألان شيرر، مهاجم فريق نيوكاسل يونايتد السابق، ومواطنه أندي كول، لاعب أرسنال ومانشستر يونايتد الأسبق، حيث يتشارك الثنائي في لقب أفضل هداف لموسم واحد في البطولة الإنجليزية برصيد 34 هدفًا.

ويحتاج فرعون ليفربول إلى 6 أهداف من أجل معادلة ثنائي منتخب الأسود الثلاثة، أو تسجيل 7 أهداف؛ ليفض الاشتباك، ويكسر الرقم القياسي المسجل باسم ألان شيرر وأندي كول، ويدون اسمه كأفضل هداف في تاريخ أعرق بطولات الساحرة المستديرة حول العالم، ولدى صلاح فرصة كبيرة في تحقيق ذلك، حيث يتبقى لليفربول 7 مباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

المباريات المتبقية للريدز في الدوري الإنجليزي

السبت 31 مارس سيحل ضيفًا على كريستال بالاس

الأحد 8 إبريل سيحل ضيفًا على إيفرتون.

السبت 12 إبريل يستضيف بورنموث.

الأحد 22 إبريل يحل ضيفًا على وست بروميتش ألبيون.

السبت 28 إبريل يستضيف ستوك سيتي.

السبت 5 مايو يحل ضيفًا على تشيلسي.

الأحد 13 مايو يستضيف برايتون.

كما بات صلاح على بعد خطوة واحدة لمعادلة رقم الإيفواري ديديه دروجبا، كأفضل هداف إفريقي في موسم واحد في تاريخ البريميرليج، برصيد 29 هدفًا، فيما يحتاج إلى هدفين ليتخطى دروجبا، ويصبح أفضل هداف إفريقي في موسم واحد في تاريخ المسابقة.

ما يقدمه صلاح منذ انتقاله إلى صفوف ليفربول مطلع الموسم الجاري جعله محط أنظار أباطرة اللعبة، وبات حديث وسائل الإعلام العالمية.

صحيفة «تليجراف» الإنجليزية وضعت النجم المصري صاحب الـ25 عامًا في مقارنة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات من قبل، وأكدت أن الجناح الدولي المصري تفوق بالأرقام عن «البرغوث»، حيث سجل 36 هدفًا بفارق هدف عن ليونيل الذي سجل 35 هدفًا، رغم عدد مشاركاته الأقل بمباراتين عن الأرجنتيني، كذلك سجل صلاح 22.5% من الفرص التي أتيحت له، بينما سجل ميسي14.8%

من جانبها أكدت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية أن إدارة ليفربول تلوح أمامها منافسة بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني بين قطبي الليجا ريال مدريد وبرشلونة إضافة إلى باريس سان جيرمان، سعيًا للتعاقد مع صلاح عقب نهاية الموسم الجاري، وأوضحت الصحيفة أن إدارة ليفربول ستكون في موقف صعب للغاية في قضية رحيل محمد صلاح؛ بسبب العرض المالي الذي سوف يتخطى صفقة نيمار لباريس سان جيرمان في الصيف الماضي مقابل 198 مليون جنيه إسترليني.

فيما أشارت صحيفة «ديلي ستار» الإنجليزية إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد وأفضل لاعب في العالم في عام 2017، أبلغ إدارة ناديه برغبته فى التعاقد مع محمد صلاح؛ لتعويض جاريث بيل الذي اقترب من مغادرة النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.