صفقة القرن بالزمالك.. «فنكوش» جديد

سادت حالة من الترقب بين المهتمين بكرة القدم في مصر، خلال الأيام القليلة الماضية، عقب إعلان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك عن «صفقة القرن».

وشهدت الساحة الرياضية بعض التكهنات وترددت أنباء عن وجود مفاوضات مع النيجيري جون أوبي ميكل، لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق صاحب الـ30عامًا، والذي يلعب حاليًا في صفوف فريق تيانجين تيدا النيجيري، وأكد إعلاميون أن اللاعب حضر إلى القاهرة السبت الماضي للتفاوض. ومع تأخر إعلان منصور، عن تفاصيل الصفقة التي أشار إليها، وتأخر توقيع ثنائي الأهلي احمد فتحي وعبدالله السعيد، بالتجديد للأهلي، بدأ الحديث عن انتقال اللاعبين إلى الزمالك، لتكون تلك هي صفقة القرن التي تحدث عنها رئيس النادي.

بعد تجديد أحمد فتحي، للأهلي، خرج مرتضى منصور، بالفعل ليعلن أن اللاعب كان ضمن صفقة القرن إلى جانب عبدالله السعيد، وأن الصفقة فشلت بسبب الحجز على أرصدة النادي، ليؤكد البعض أن ما أعلن عنه رئيس الزمالك كان مجرد “فنكوش”، في إشارة إلى أنه لا توجد أي صفقات، وأن ما أعلنه مرتضى، كان للتغطية على أزمة النادي الأخيرة.

وكانت التحقيقات الرسمية من قبل جهاز الكسب غير المشروع، قد أثبتت أن مجلس الزمالك الحالي فتح حسابا خاصا من أموال النادي باسم المهندس هاني زادة، عضو المجلس؛ لتفادي أزمة تجميد أرصدة النادي بالبنوك، وفقًا لأحكام قضائية صادرة لصالح ممدوح عباس، رئيس النادي السابق وهيئة التأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب، وبناء عليه قرر خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، تشكيل لجنة لإدارة الشؤون المالية للنادي، حتى انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها.