شباب يحولون أسطح المنازل لحقول خضراء.. انطلاقة نحو المحاصيل الآمنة

انطلاقة جديدة توجه إليها شباب الصعيد، وبالتحديد في مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، تتلخص في زراعة أسطح المنازل بالمحاصيل المختلفة، في محاولة منهم للحصول على الطعام الآمن، وما يحقق نسبة من الاكتفاء الذاتي للأسرة، خاصة في ظل غلاء الأسعار المستمر، وضبطيات السلع والأسمدة الفاسدة التي غزت الأسواق بكميات هائلة، الأمر الذي ينعكس بالسلب على صحة المواطنين.

منفذو الفكرة نجحوا كذلك في استغلال أقل الإمكانيات لتحديد الاستفادة القصوى من الفكرة، حيث يتم استغلال الأواني الخالية وجميع المعلبات البلاستيكية لوضع التربة والشتلات المختلفة بها، والبدء في ريها حسب الاحتياج، مع استخدام مخصبات حيوية طبيعية بعيدًا عن أية كيماويات.

“البديل” التقت إحدى فتيات قرية منهري “كرستين جرجس”، والتي قالت إنها تهوى الزراعة منذ الصغر، وكان حلم تنفيذ الفكرة يراودها طوال سنوات ماضية، إلى أن قررت استغلال الخامات الخالية لديها في المنزل والمتمثلة في العلب البلاستيكية وكذلك بعض الأكياس والغطاءات البلاستيك والأواني، وملأها بالطمي، وغرس الشتلات والبذور المختلفة بها، وبالفعل نجحت الفكرة، وحولت سطح منزلها إلى ما يشبه الحقل الصغير، والممتلئ بعدة أنواع للخضار، مثل الطماطم والبسلة، والبصل والثوم.

وأضافت جرجس أن تلك الزراعة لا تمثل أي تأثير سلبي على أسطح المنازل، لأنه لا يوجد أي تسرب للمياه، وتقف عند نهاية التربة والطبقة البلاستيكية التي تقع أسفلها، وأن استخدام المياه يكون بكميات بسيطة للغاية، وفي أحيان أخرى يكون بالتنقيط.

في نفس السياق قالت نانسي ناجح، إحدى الفتيات التي ستبدأ في تنفيذ الفكرة، إن زراعة الأسطح بدأت في نيل إعجاب الكثير من المواطنين، وقريبًا ستتوسع بشكل كبير في قرى محافظة المنيا، كانطلاقة قوية الى كل المحافظات، مضيفة: نستغل الأسطح جماليًّا واقتصاديًّا، وننتج محاصيل غذائية آمنة، ولا يوجد بها أي كيماويات، بالإضافة إلى توفير جزء مادي كبير لكل للأسرة، فهي تجربة ناجحة، ويمكن تنفيذها في أقل مساحات، وتساعد في حماية البيئة ونشر الوعي الصحي لدى المواطنين.

من جانبه قال عماد منير، أحد العاملين بمكتب الخدمات الانسانية “آي دام”، والذي بدأ في تبني الفكرة ونشرها بالمجتمعات المختلفة، إن الفكرة ظهرت عندما قرر أحد شباب قرية منهري في تحويل أسطح منازلهم البسيطة إلى حقول خضراء لزراعة بعض الشتلات، ودورنا كمؤسسة هو تدعيم واحتواء ونشر تلك الأفكار القوية، والتي لها عدة جوانب يجب التركيز عليها، أولها كيفية أن ينتج المواطن طعامًا آمنًا، بعيدًا عن الكيماويات، ثانيها أن يكون المشروع جماليًّا ويحسن البيئة، وبالفعل بدأنا حاليًّا التحدث مع قطاع كبير من الشباب، وتجميعهم تمهيدًا لعمل تدريبات عن كيفية زرعة الخضار فوق سطح البيت، بالتعاون مع بعض أساتذة كلية الزراعة؛ لتوعيتهم بتحسين وتطوير زراعتهم.

وأضاف منير: نبتعد تمامًا عن استخدام أية مواد كيميائية للوصول إلى منتج طبيعي 100%، وهو الهدف من نشر ثقافة زراعة الأسطح، حيث نسعى لأن يكون لكل أسرة مجتمع صغير للزراعة، تحصل منه على بعض احتياجاتها، ضاربًا المثل بعمل محلول فطري من الثوم، يقوم بعمل المخصبات الحيوية، مؤكدًا أنه أكثر أمانًا، ويساعد في إنتاج المحاصيل بعيدًا عن أية كيماويات.

مدير مكتب الخدمات الإنسانية التابع لمطرانية الأقباط الكاثوليك بالمنيا، الأب أنطون فؤاد، قال إن المكتب أول من بدأ في تبنِّي الفكرة والعمل على نشرها بعدة قرى بالمنيا، من خلال مشروع “دعم المشاركة المجتمعية”، وتدعيم أصحابها بالشتلات وبعض الأدوات الأخرى، مشيرًا إلى أن فكرة زراعة الأسطح نابعة من الشباب أنفسهم بقرية منهري بمركز أبوقرقاص، وما نحن إلا مدعمين لهم، إذ إن زراعة الأسطح لا تحتاج إلى تكلفة عالية، بل يمكن تنفيذها بأدوات بسيطة وموارد قليلة، فهي تعتمد على استغلال المساحات الفارغة في الأسطح وزراعتها بالخضراوات الصحية بدون أي مبيدات أو مواد ضارة، تؤثر على الصحة، وتسبب الكثير من الأمراض، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة هي تجربة فريدة من نوعها، وتنفذ لأول مرة بصعيد مصر.

وذكر فؤاد أنه سيتم تنفيذ هذه المبادرة من أجل تحقيق فائدة صحية كبيرة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات السليمة، ويسعى المركز حاليًّا لتنفيذ المشروع في عدة مناطق، كدعم للمشاركة المجتمعية ونشر ثقافة الاكتفاء الذاتي والصحي، مشددًا على ضرورة الاهتمام بقضية “الطعام الآمن”، والذي أصبح صداعًا في رأس المواطنين، وبتلك الفكرة البسيطة يمكن توفير أنواع كثيرة من الخضراوات لكل مواطن من خلال سطح منزله، ناهيك عن التوفير الاقتصادي له، بل ونشر تلك الثقافة لدى المزارعين أنفسهم وزراعتهم لحقولهم الكبيرة بدون استخدام المبيدات والمواد الكيمائية، ما ينعكس على زيادة الإنتاجية بكميات كبيرة وارتفاع سعر تلك المحاصيل لهم عند بيعها، مناشدًا جميع الأسر تطبيق هذه الفكرة، التي تعتمد على إحداث فارق في المجتمع، ولا تحتاج الى الكثير من الموارد أو مصادر التمويل لكي يتم تنفيذها.