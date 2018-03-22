زيدان يستقر على مهاجم الريال الجديد

اقترب الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، من مغادرة قلعة «سانتياجو برنابيو» معقل النادي الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل تراجع مستواه والابتعاد عن حاسة التهديف منذ بداية الموسم الجاري.

ويمر الدولي الفرنسي بأسوأ فتراته مع ريال مدريد منذ انضمامه إليه عام 2009، قادما من أولمبيك ليون الفرنسي، حيث سجل مهاجم الديوك 7 أهداف فقط خلال مشاركته في 32 مباراة مع النادي الملكي بجميع البطولات هذا الموسم؛ بواقع ثنائية في دوري أبطال أوروبا، وأربعة أهداف في الدوري الإسباني، وهدف وحيد في كأس ملك إسبانيا.

وبات النجم الفرنسي على بعد خطوات قليلة من تسجيل أسوأ مواسمه التهديفية مع بطل أوروبا على مدار 9 سنوات، والذى عاشه في موسمه الأول 2009/2010، بتسجيل 9 أهداف فقط على مدار 33 مباراة في جميع البطولات.

أرقام بنزيما السلبية هذا الموسم جعلت جماهير ريال مدريد تصب غضبها عليه وتطالب برحيله عن صفوف الميرنجي مع نهاية الموسم الجاري والتعاقد مع مهاجم من العيار الثقيل، يضيف ثقلا لهجوم الريال الذي بات يعاني في الكثير من المواقف خلال الموسم الجاري.

ويبدو أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، استقر على خليفة المهاجم الفرنسي؛ حيث أكدت إذاعة «أوندا سيرو» الإسبانية، أن خوسيه أنخيل سانشيز، المدير العام لريال مدريد عقد عدة اجتماعات مكثفة مع وكيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، خلال الفترة الأخيرة وتوصل لاتفاق معه على كل شيء من أجل الحصول على توقيع موكله.

وأوضحت «أوندا سيرو»، أن ريال مدريد توصل لاتفاق مع اللاعب ويتبقى له فقط التوصل لاتفاق مع بايرن ميونخ على التفاصيل المالية لإنهاء الصفقة، وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن ريال مدريد رصد مبلغ 85 مليون يورو لضم اللاعب، وقد تقل حال قرر بايرن ميونخ ضم الكولومبي المعار خاميس رودريجيز بشكل نهائي من البلانكوس.

ويقدم الدولي البولندي موسما رائعا مع العملاق البافاري؛ حيث سجل حتى الآن 32 هدفا، خلال مشاركته في 38 مباراة بجميع البطولات المختلفة مع بايرن ميونيخ، بواقع 5 أهداف في 7 مباريات بدوري أبطال أوروبا، و23 هدفا في 21 مباراة بالدوري الألماني، و3 أهداف في 4 مباريات بكأس ألمانيا، وهدف وحيد في كأس السوبر الألماني.

وأشارت الإذاعة إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان، يضع الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، كبديل حال فشلت إدارة ناديه في التوصل إلى اتفاق مع بايرن ميونيخ على انتقال البولندي روبرت ليفاندوفسكي، إلى سانتياجو برنابيو مع نهاية الموسم الجاري.