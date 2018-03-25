رغم ابتعاده عن الملاعب.. أرقام «نيمار» الإيجابية صامدة

رغم غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، صاحب أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، عن الملاعب طيلة شهر للإصابة، فإنه لا يزال محتفظًا ببعض الأرقام الإيجابية متفوقًا على العديد من نجوم الساحرة المستديرة وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم 2017، والأرجنتيني ليونيل ميسي، زميله السابق في فريق برشلونة الإسباني.

ويتصدر نيمار، الذي انتقل مطلع الموسم الجاري إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، قادمًا من صفوف برشلونة في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، قائمة أكثر اللاعبين ركضا بالكرة بنسبة 7.1، متفوقًا على ليونيل ميسي الذي جاء في المرتبة الثانية بنسبة 5.3، وفي المركز الثالث البلجيكي إيدين هازارد بنسبة 4.9، وفي المركز الرابع الإيفواري ويلفريد زاها بـ4 درجات، وفي المركز الخامس الفرنسي فلوريان تاوفين لاعب مارسيليا الفرنسي بنسبة 3.4.

كما شهدت قائمة أكثر اللاعبين تسديدًا على المرمى تواجد الدولي البرازيلي، حيث جاء نيمار في المركز الخامس بـ4.5 درجة، فيما تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، القائمة بـ6.8 درجة، وجاء في المرتبة الثانية ليونيل ميسي بـ5.8 درجة، وفي المرتبة الثالثة الإنجليزي هاري كين بـ5.6 درجة، والإيطالي لورينزو إينسيني نجم نابولي الإيطالي رابعًا بـ4.8 درجة.

رقم جديد ظل البرازيلي نيمار دا سيلفا، محافظا عليه رغم ابتعاده عن المشاركة في مباريات فريقه بسبب الإصابة، حيث حل صاحب الـ26 عامًا، في المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف برصيد 13 هدفا، خلف البلجيكي كيفين دي بروين، صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الذي تصدر القائمة برصيد 14 هدفا، وجاء الألماني فيليب ماكس لاعب أوجسبورج الألماني في المركز الثالث بـ12 تمريرة حاسمة، وفي المرتبة الرابعة ليونيل ميسي بـ12 تمريرة، وفي المركز الخامس الألماني لوري ساني لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بـ11 تمريرة.

تفوق جديد للاعب السامبا على أفضل لاعب في العالم والبرغوث، حيث تصدر نيمار دا سيلفا، قائمة أعلى تقييم للاعب في مباريات البطولة المحلية بنسبة 8.95 خلال 20 مباراة خاضها مع فريق العاصمة الفرنسية باريس في البطولة المحلية، وجاء ليونيل ميسي في المركز الثاني بـ8.78 درجة خلال 27 مباراة خاضها مع البارسا، وجاء رونالدو ثالثا بـ8.01 درجة خلال 23 مباراة لعبها مع ريال مدريد، ورابعًا الفرنسي نبيل فقير لاعب ليون الفرنسي بـ7.91 درجة خلال 23 مباراة خاضها مع ليون في الدوري الفرنسي، وأخيرًا البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب مانشستر سيتي بـ7.91 درجة خلال 30 مباراة لعبها في الدوري الإنجليزي.