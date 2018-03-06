رحيل متوقع ووافد جديد للريال في الميركاتو الصيفي

ينتظر فريق ريال مدريد الإسباني، حامل لقب دوري أبطال أوروبا في نسختها الأخيرة، موقعة نارية أمام فريق باريس سان جيرمان بطل فرنسا، في العاشرة إلا الربع مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «حديقة الأمراء» بالعاصمة الفرنسية باريس.

ورغم تركيز طرفي الصراع في تلك المواجهة على الأمور الفنية داخل المستطيل الأخضر؛ من أجل الظفر ببطاقة العبور إلى ربع نهائي المسابقة، وكذلك حديث وسائل الإعلام العالمية والمتابعة للفريقين في إسبانيا وفرنسا على الأمور الفنية وحظوظ كلا الفريقان في تلك المواجهة،، إلا أن صحيفة «ماركا» المدريدية فجرت مفاجأة من العيار الثقيل قبل ساعات قليلة من مواجهة فريقها للعملاق الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يستهدف إبرام صفقة من العيار الثقيل على هامش مباراة فريقه وريال مدريد الإسباني اليوم، وشددت الصحيفة الإسبانية المهتمة بأخبار النادي الملكي أن الخليفي يسعى إلى إقناع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، بتولي قيادة قلعة الأثرياء بداية من الموسم المقبل، خلفًا للإسباني أوناي إيمري، الذي فشل في التتويج بدوري الأبطال، رغم كل ما وفره له الخليفي من صفقات منذ توليه تدريب الفريق عام 2016.

ويسعى ناصر الخليفي إلى استغلال العلاقة المتوترة بين المدرب الفرنسي وإدارة النادي المدريدي، بسبب تراجع نتائج ريال مدريد خلال الموسم الجاري في البطولة المحلية، حيث ودع الريال مسابقة كأس الملك مبكرًا، وبات بعيدًا كل البعد عن المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، الذي أصبح قريبًا من الذهاب إلى غريمه التقليدي برشلونة.

وأشارت إلى أن زيدان سيعود لحديقة الأمراء لأول مرة كمدير فني، حيث سبق أن خاض عدة مباريات بمعقل النادي الباريسي، عندما كان لاعبًا بصفوف فريق كان 1992، وخسر 3-2، إضافة إلى 4 زيارات أخرى مع بوردود، خسر منها 3، بنتيجة (0-5 و1-4 و0-3)، وتعادل في لقاء بدون أهداف.

كما أكدت صحيفة «كيكر» الألمانية أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، اتخذ خطوة إيجابية من أجل تحقيق حلمه بالانتقال إلى ملعب «سانتياجو برنابيو» بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن المهاجم البولندي قام بتغيير وكيله، وتعاقد مع بيني زاهافي، حتى 31 من أغسطس المقبل، وهو موعد نهاية سوق الانتقالات الصيفية، على أمل أن يحقق له الأخير حلمه في الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وأضافت كيكر أن ليفاندوفسكي حدد هذه المدة القصيرة من أجل حسم انتقاله لريال مدريد، وحال فشل زاهافي، سيلجأ لوكيل جديد يساعده على تحقيق حلمه، وأشارت إلى أن زاهافي يرتبط بعلاقة قوية جدًّا مع المسئولين داخل إدارة ريال مدريد، وسيسعى من أجل نقل ليفاندوفسكي لصفوف الملكي الصيف المقبل.