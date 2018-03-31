رباعي مصري ضمن قائمة أهم 500 لاعب في العالم

نشرت مجلة «ورلد سوكر» الشهيرة تقريرًا، يضم أفضل 500 لاعب كرة قدم في العالم لعام 2018، وشهد التقرير الذي أعدته المجلة الرياضية الشهيرة تواجدًا مصريًّا كبيرًا، حيث اختارت المجلة 4 أسماء مصرية ضمن القائمة.

وأوضحت المجلة أنه من المستحيل مقارنة اللاعبين من مختلف القارات، وأن أي قائمة ستضعها ستكون غير موضوعية، ولكن القائمين على الاختيارات حرصوا على تجميع أكبر قدر ممكن من اللاعبين، ووضعوا بعض المعايير عند اختيار الأسماء؛ وهي:

1 – لاعبون تألقوا في بداية موسم 2017-18 مع فريقهم المحلي.

2 – مواهب شابة لفتت الأنظار كثيرًا في العام الماضي.

3 – من ساعد بشكل مباشر منتخب بلاده من أجل الوصول لكأس العالم في روسيا 2018.

4 – من كان يتصدر سوق الانتقالات الصيفية الموسم الماضي.

5 – من تصدر عناوين الصحف بما يقدمه خارج الملعب.

6 – وضع بعض مما يُعتقد بأنهم سيقدمون أداءً وتأثيرًا كبيرين في المونديال المقبل.

وتواجد في القائمة الرباعي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، وأحمد فتحي لاعب الأهلي المصري، ومحمود عبدالرازق «شيكابالا» لاعب الرائد السعودي، وعصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني وفريق التعاون السعودي.

وتصدرت المغرب قائمة الدول العربية بـ 11 لاعبًا، حيث تواجد من المغرب يونس بلهندة لاعب جالاطاسراي التركي، مهدي بنعطية يوفنتوس الإيطالي، سفيان بوفال ساوثامبتون الإنجليزي، مبارك بوصوفة الجزيرة الإماراتي، كريم الأحمدي فينورد الهولندي، أيوب الكعبي نهضة البركان المغربي، أشرف حكيمي ريال مدريد الإسباني، أمين حاريث شالكة الألماني، زكريا لبيض أوتريخت الهولندي، حكيم زياش أياكس الهولندي، نصير مزراوي أياكس الهولندي.

وجاءت مصر في المرتبة الثانية بأربعة عناصر، فيما حضرت الجزائر بالثنائي ياسين براهيمي لاعب بورتو البرتغالي، ورياض محرز لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، وتواجدت سوريا كذلك بعنصرين، هما عمر السومة لاعب أهلي جدة السعودي، وعمر خربين لاعب الهلال السعودي.

فيما مثل باقي البلدان العربية التي تواجدت عنصر واحد، فمن السعودية فهد المولد لاعب اتحاد جدة السعودي المعار إلى ليفانتي الإسباني، وتونس يوسف المساكني لاعب الدحليل القطري، وقطر أكرم عفيفي المحترف ضمن صفوف فياريال الإسباني.

ويعد تواجد محمود عبد الرازق «شيكابالا» على حساب العديد من النجوم أحد أبرز المفاجآت، حيث إن هناك بعض العناصر المصرية التي لم تتواجد على الرغم من الدور الفعال الذي لعبته في تأهل مصر إلى نهائيات كأس العالم وتألقها مع أنديتها خلال العام الجاري 2018.

ويعد محمود حسن «تريزيجيه» واحدًا من أهم الأسماء التي غابت عن القائمة، إن لم يكن أبرزها على الاطلاق، نظرًا لكونه أحد أهم العناصر التي ساهمت بشكل كبير في العودة التاريخية للفراعنة للمونديال، بعد غياب 28 عامًا، إلى جانب تألقه الكبير مع فريق قاسم باشا التركي، مما جعله محط أنظال العديد من الأندية الأوروبية.

كما يعد أحمد حجازي، مدافع المنتخب الوطني المحترف ضمن صفوف وست بروميتش ألبيون، واحدًا من العناصر التي ظلمتها المجلة بعدم وضع اسمه، نظرًا لكونه أحد الأضلاع الرئيسية في تشكيلة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، إلى جانب تألق اللاعب في الدوري الإنجليزي أحد أقوى الدوريات في العالم، وتردد بعض الأنباء عن وجود رغبة لدى ليستر سيتي وليفربول الإنجليزيين في التعاقد معه.