خزانات الصرف الصحي.. الموت غرقًا أو خنقًا في بئر الإهمال

أوجه عديدة لأزمة الصرف الصحي في مصر، أهمها افتقاد الغالبية العظمى من قرى مصر وعدد كبير من الأحياء لتلك الخدمة الحيوية، ومن ثم فإن البديل هو خزانات الصرف المنتشرة في القرى وغالبية الأحياء، وهذه بدورها تعاني من مشاكل عديدة أهمها غياب الاشتراطات البيئية، الأمر الذي يجعل عملية تطهيرها وتنظيفها بالغة الصعوبة لينتهي الأمر في كثير من الأحيان بوفاة أحد الأشخاص عاملًا كان أو مواطنا أثناء محاولة تنظيفها.

أزمة خزانات الصرف الصحي كشفت عن عشوائية كبيرة في غالبية الأحياء، فهي تعاني من الإهمال الشديد، وعدم المتابعة الدورية من مسؤولي شبكات الصرف لها سواء في حالة الأزمات، أو في التعامل مع عشرات شكاوى المواطنين الذين يعجزون عن تصريف محتوى الخزانات ويعانون من اقتحام المياه للشوارع، ما يكشف عن نوع آخر من العشوائية وهو العمالة غير المؤهلة وغياب اشتراطات السلامة الصحية.

يقول حسن المهدي، أحد أبناء مركز ديروط بمحافظة أسيوط، إنه قضى نحو 15 عامًا في العمل بإحدى شركات الصرف والتطهير، ويشير إلى أن تنظيف الخزانات وتطهيرها يلزمه عدة خطوات لم يعلم عنها شيئًا إلا مع مرور الوقت وتكرار الأزمات التي تعرض لها، حيث يتم الاستعانة به وزملائه فور الإبلاغ عن مشكلة معينة في أحد آبار الصرف، ليبدأوا العمل سريعًا دون تطبيق الاشتراطات البيئية والصحية التي يجب أن تتم مثل تهوية الخزان لعدة ساعات حتى لا يصاب أحد باختناقات، فضلا عن عدم توفير الأقنعة اللازمة للعمال أثناء النزول للآبار، والاكتفاء بربطهم بحبال لسحبهم في حالة حدوث مشكلة.

وأضاف المهدي لـ”البديل”: من المفترض أن يحضر ممثل عن كل شركة صرف من المختصين بإدارة السلامة المهنية والصحية، إلا أن هذا لا يحدث، مضيفا أن نسبة قليلة من الشركات هي التي تُطبق تلك الاشتراطات وغالبا ما يكون في المشروعات الكبيرة نظرا لمتابعة المسؤولين التنفيذيين لها، لكن أي شيء غير ذلك يجعلنا في طي النسيان ومواجهة الأزمات بشكل مستمر.

ويكشف عصام بلهس، مشرف عمال بإحدى شركات الصرف بمحافظة المنيا، عن أزمة أخرى تتمثل في عدم توفير القفازات لدى الكثير من الشركات والقطاعات، فهي شديدة الأهمية للعمل في مثل تلك الخزانات، بالإضافة إلى عدم توفير الملابس الصحية والوقائية للسوائل والفيروسات بتلك المناطق، الأمر الذي أدى لإصابة العشرات بأمراض فيروسية وجلدية وجعلهم يتقاعدون مبكرًا.

وأكد بلهس، أن العديد من المواطنين في القرى يلجأون للنزول بأنفسهم لتطهير بعض الخزانات مستخدمين طرقا بدائية قد تودي بحياتهم، خاصة في ظل تكدس الأطفال حولهم وتركها دون إغلاق، مضيفا: الوجه الأسوأ لحوادث غرق واختناق العمال أثناء العمل تنكشف حينما لا نتمكن من إنقاذهم، خاصة أن الآبار تكون صغيرة في كثير من الأوقات ولا تتسع إلا لفرد واحد، وفي حالة وفاة أحدنا، لا يتم انتشال جثته إلا بعد ساعات كثيرة بعد وصول قوات الإنقاذ والحماية المدنية.

الأزمة لم ينكرها نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عادل بدوي، الذي أكد أن أوضاع العاملين في قطاع تطهير خزانات الصرف كارثية، ونسبة الوفيات في الأعوام الأخيرة تكشف عن مدى الإهمال بالكثير من الشركات، مرجعا ذلك لعدم تدريب العمال على أبرز الخطوات وهي الصحة المهنية، ونزولهم على أعماق كبيرة تصل لأكثر من 15 قدما في بعض الأحوال دون تأمين جيد على حياتهم، إذ يجب توفير كافة الإمكانيات المطلوبة، مضيفا: هؤلاء العمال لا يقلون أهمية عن أي موظف في الدولة نظرا لخطورة أعمالهم.

وأضاف بدوي أنه يجب عمل ورش عمل مكثفة للعمال قبل بدء أعمالهم بذلك القطاع، مع نقل خبرات الشركات الكبيرة إليهم، وتفعيل دور الإدارة العامة للصحة والسلامة المهنية، حتى لا يتم الدفع بعناصر غير مؤهلة وينتهي الأمر بوفاتهم في آبار الموت.

من جانبه حذر الدكتور محمد عبد الغني، طبيب الأمراض الباطنية من الأضرار المتعددة التي تصيب العمال بخزانات الصرف، معددا إياها بين أمراض الرئة والجلدية، والفيروسية، والرمد، والتي قد تؤدي مع طول الوقت إلى الإصابة بالسرطان الرئوي نتيجة لوجود غازات سامة في تلك الخزانات، وعدم تقدير الموقف بشكل جيد من المسؤولين والمشرفين على هؤلاء العمال.