حلم التتويج بالكرة الذهبية يداعب فرعون ليفربول

بات حلم التتويج بالحذاء الذهبي، الجائزة التي تمنح لأعلى هداف في الدوريات الأوروبية، يداعب الجناح الدولي المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، بعدما فض الفرعون الاشتباك مع منافسيه، وابتعد في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي وصدارة هدافي المسابقات الخمسة الكبرى في القارة العجوز.

وقاد «مومو»، كما تطلق عليه جماهير ليفربول في إنجلترا ووسائل الإعلام الأوروبية، فريقه إلى اكتساح واتفورد، بنتيجة 5 – صفر، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «أنفليد» معقل ليفربول، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وشهد اللقاء تسجيل النجم المصري لأربعة أهداف، إلى جانب تمريرة حاسمة، سجل منها زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو هدف فريقه الخامس.

افتتح صلاح التسجيل للريدز في وقت مبكر من المباراة، حيث احتاج إلى 3 دقائق فقط ليضع فريقه في المقدمة، بعدما قام بمراوغة رائعة، ضرب بها خط دفاع الخصم بالكامل، وجعلته أمام حارس واتفورد؛ ليسكن الكرة في الشباك. وبعد أن ظن الجميع أن الشوط الأول في طريقه للنهاية، عاد صلاح، وسجل هدفًا ثانيًا للريدز.

وبعد مرور 4 دقائق من زمن الشوط الثاني قام صلاح بتمرير كرة رائعة لزميله روبرتو فيرمينو، الذي لم يجد أي صعوبة في إسكان الكرة داخل الشباك الخاوية، وعاد صلاح للظهور من جديد، ولكن هذه المرة لتسجيل اسمه بحروف من نور في سجلات الكرة الإنجليزية، بتسجيله هدفًا ثالثًا (هاتريك) في الدقيقة 77 من عمر المباراة؛ ليصبح أول محترف مصري يسجل (هاتريك) في الدوري الإنجليزي.

لم يكتفِ صلاح، أو يشبع، وتواجد في منطقة جزاء الخصم بشكل مكثف؛ من أجل زيادة حصته التهديفية، وكافأه القدر على مجهوده وعطائه، بتسجيله هدفًا رابعًا (سوبر هاتريك)؛ ليسجل رقمًا جديدًا في سجلات الريدز في مسابقة البريميرليج، حيث بات أول لاعب يسجل رباعية في الدوري الإنجليزي منذ قدوم الألماني يورجن كلوب لتولي القيادة الفنية للريدز.

كما بات محمد صلاح أول لاعب مصري يسجل (سوبر هاتريك) في البريميرليج وثاني مصري يسجل سوبر هاتريك في الملاعب الأوروبية بعد حسام حسن، مهاجم الأهلي والمنتخب المصري السابق ومدرب المصري البورسعيدي الحالي، وكان ذلك مع فريق نيوشاتيل السويسري في شباك سيلتك الاسكتلندي في كأس الاتحاد الأوروبي.

وعزز صلاح بأهدافه الأربع في واتفورد فرصته في حصد هداف لقب الدوري الإنجليزي، حيث فض الاشتباك مع منافسه هاري كين، نجم توتنهام هوتسبير، الذي في جعبته 24 هدفًا، كما ابتعد فرعون ليفربول بصدارة هدافي الدوريات الخمسة الكبرى برصيد 28 هدفًا، وبفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه، وهم: الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني صاحب الـ24 هدفًا، والإيطالي شيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو الإيطالي صاحب الـ24 هدفًا، والأوروجوياني كافاني لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي صاحب الـ24 هدفًا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ الألماني صاحب الـ23 هدفًا.

وإليكم الأرقام التي حققها صلاح بأهدافه أمس في شباك واتفورد

1 – صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 28 هدفًا، وبفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه.

2 – صدارة هدافي الدوريات الخمسة الكبرى برصيد 28 هدفًا، وبفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه.

3 – أول لاعب مصري يسجل (هاتريك) في الدوري الإنجليزي.

4 – أول لاعب مصري يسجل (سوبر هاتريك) في الدوري الإنجليزي.

5 – ثاني لاعب مصري يسجل (سوبر هاتريك) في الملاعب الأوروبية في مسابقة رسمية.

6 – رابع لاعب في تاريخ ليفربول يسجل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في مباراة واحدة.

7 – أول لاعب في ليفربول يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة منذ 5 أعوام.

8 – أول إفريقي يسجل سوبر هاتريك في الدوري الإنجليزي منذ عام 2011، حينما سجل النيجيري ياكوبي إيجبيني لاعب بلاكبيرن رباعية.

9 – صلاح يحتاج هدفين ليصبح أفضل هداف إفريقي في موسم واحد في تاريخ البريميرليج، ويعد دروجبا الأفضل برصيد 29 هدفًا.

10 – صلاح بات أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في موسمه الأول مع ليفربول برصيد 36 هدفًا.

11 – أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف بقدمه اليسرى في الدوري الإنجليزي في موسم واحد برصيد 23 هدفًا.