جدول مباريات السبت في الدوريات المختلفة

تقام مساء اليوم السبت العديد من المواجهات الهامة في الدوريات الأوروبية المختلفة، والبداية من الدوري الإنجليزي، حيث تقام 7 مواجهات ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من البطولة الأقوى على الصعيد العالمي، وتشهد مواجهات الليلة تواجدًا مصريًّا مكثفًا، حيث يستضيف فريق ليفربول الذي يلعب بين صفوفه الجناح المصري الطائر محمد صلاح، في السابعة والنصف مساءً، فريق نيوكاسل يونايتد، على ملعب أنفليد.

يدخل ليفربول المدعوم بعاملي الملعب والجمهور مواجهة الليلة وفي جعبته 57 نقطة يحتل بها المركز الثالث في جدول الترتيب خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين، بينما يحتل فريق نيوكاسل يونايتد المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة.

يسعى ليفربول، بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، إلى استغلال عاملي الملعب والجمهور من أجل تحقيق الفوز على نيوكاسل يونايتد لحصد النقاط الثلاث، والقفز مركزًا في جدول الترتيب، ليحتل وصافة البريميرليج مؤقتًا على حساب الشياطين الحمر.

ويعول المدرب الألماني في تشكيلته على ثلاثي خط الهجوم بقيادة الفرعون المصري المتوهج، بالإضافة إلى البرازيلي روبرتو فيرمينو، والسنغالي ساديو ماني، ويقدم صلاح موسمًا استثنائيًّا مع الريدز منذ انتقاله إليه مطلع الموسم الجاري، حيث سجل حتى الآن 23 هدفًا، يحتل بها وصافة هدافي المسابقة خلف الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير متصدر الهدافين برصيد 24 هدفًا.

ومن ليفربول إلى وست بروميتش ألبيون الذي يضم بين صفوفه ثنائي قلب الدفاع الدولي للمنتخب الوطني المصري علي جبر وأحمد حجازي، حيث يحل بروميتش في الخامسة مساءً ضيفًا على فريق واتفورد، في المباراة التي تقام على ملعب “فيكارج رود”.

يحتل فريق واتفورد صاحب الضيافة المركز العاشر برصيد 33 نقطة، بينما يتذيل وست بروميتش ألبيون جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، ويأمل فريق الثنائي المصري في تحقيق انتفاضة من أجل تجنب الهبوط إلى الدرجة الأدنى مع نهاية الموسم الجاري، من خلال الفوز على واتفورد وحصد أكبر عدد ممكن من النقاط فيما تبقى له من مباريات.

ورغم النتائج السلبية التي يقدمها وست بروميتش خلال الموسم الجاري والتي أدت لتواجده في المركز الأخير في جدول البريميرليج، إلا أن أحمد حجازي يقدم أداء كبيرًا للغاية، جعل فريقه يسارع في شراء عقده بشكل نهائي بعدما انتقل في البداية على سبيل الإعارة، كما بات محط أنظار العديد من الأندية الكبيرة وعلى رأسها ليستر سيتي.

وفي نفس التوقيت يحل فريق ستوك سيتي، الذي يلعب له رمضان صبحي، ضيفًا على فريق ساوثهامتون، ويحتل الأول المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 26 نقطة، بينما يحتل الأخير المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة.

إليكم جدول مباريات اليوم في البطولة الإنجليزية

2.30 بيرنلي : إيفرتون

5.00 ليستر سيتي : بورنموث

5.00 ساوثهامتون : ستوك سيتي

5.00 توتنهام هوتسبير : هيديرسفيلد تاون

5.00 واتفورد : وست بروميتش ألبيون

5.00 سوانزي سيتي : وست هام يونايتد

7.30 ليفربول : نيوكاسل يونايتد

الدوري الإسباني

2.00 فياريال : جيرونا

5.15 إشبيلية : أتلتيك بيلباو

7.30 ديبورتيفو لاكورونا : إيبار

7.30 لياجنيس : مالاجا

9.45 ريال مدريد : خيتافي

الدوري الإيطالي

4.00 سبال : بولونيا

7.00 لاتسيو : يوفنتوس

9.45 نابولي : روما

الدوري الألماني

4.30 أينتراخت فرانكفورت : هانوفر

4.30 هامبورج : ماينز

4.30 شالكه : هيرتا برلين

4.30 فولفسبورج : باير ليفركوزن

4.30 أوجسبورج : هوفنهايم

7.30 لايبزيج : بوروسيا دورتموند

الدوري الفرنسي

6.00 تروا : باريس سان جيرمان

9.00 ميتز : تولوز

9.00 سانت إيتيان : ديجون

9.00 أميان : رين

9.00 أنجيه : جانجون