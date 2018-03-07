جدول مباريات الأربعاء في البطولات المختلفة

تقام مساء اليوم الأربعاء العديد من المباريات في البطولات القارية بقارتس إفريقيا وآسيا، والبداية من القارة السمراء، حيث يخوض الثنائي الزمالك والمصري ممثلا الكرة المصرية في دور الـ32 (الأول) بكأس الكونفدرالية الإفريقية مواجهتين في مرحلة الذهاب، الأولى في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، حيث يحل فريق الزمالك ضيفًا على فريق ولايتا ديشا الإثيوبي.

تأهل ويلايتا ديشا إلى دور الـ32 الأول عقب تخطيه فريق زيماموتو بطل زنجبار، بنتيجة 2 – 1، تعادل بطل إثيوبيا ذهابًا في زنجبار بهدف لمثله، وفاز إيابًا على ملعبه ووسط أنصاره بهدف نظيف، ويحتل ويلايتا المركز العاشر في ترتيب الدوري الإثيوبي بعد مرور 14 جولة برصيد 16 نقطة، حيث فاز الفريق في 4 مواجهات، وتعادل في مثلها، وخسر في 6 مواجهات، وسجل 12 هدفًا، واستقبلت شباكه 14 هدفًا.

بينما يبدأ الزمالك مشواره في البطولة من دور الـ32 (الأول)، ويسعى إلى العودة لمعقله بميت عقبة بنتيجة إيجابية تريحه بعض الشيء قبل موقعة الإياب، وتعول جماهير الزمالك كثيرًا على الجيل الحالي بقيادة المدرب المخضرم إيهاب جلال، في تحقيق اللقب الغائب عن خزائن القلعة البيضاء.

من جانبه أكد أيمن حافظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريق ويلايتا ديشا بطل إثيوبيا ليس بالفريق المرعب أو المخيف، وتابع أن الزمالك قادر على العودة إلى القاهرة بنتيجة إيجابية، تريح الأعصاب في مباراة العودة.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من: أحمد الشناوي، ومعروف يوسف، ومحمود علاء، ومحمد عبد الغني، وحمدي النقاز، وطارق حامد، ومحمود عبد العزيز، وعماد فتحي، وعبد الله جمعة، وكابونجو كاسونجو، ومحمد عنتر.

ومن الزمالك إلى المصري البورسعيدي ثاني الأندية المصرية التي تشارك في بطولة الكونفدرالية، حيث يحل المصري في الخامسة مساءً ضيفًا على فريق سيمبا التنزاني، وتأهل سيمبا الذي تأسس عام 1936 إلى هذا الدور عقب تخطيه عقبة جوندارموري ناسيونال بطل جيبوتي في الدور التمهيدي، بنتيجة 5 – صفر، حيث فاز ذهابًا في تنزانيا بأربعة أهداف دون مقابل، قبل أن يفوز إيابًا خارج ملعبه بهدف دون رد.

بينما تأهل الفريق البورسعيدي إلى هذه المرحلة عقب تخطيه عقبة جرين بوفالوس بطل زامبيا في الدور التمهيدي، بنتيجة 5 – 2، حيث حقق المصري الفوز في بورسعيد برباعية دون مقابل، قبل أن يخسر إيابًا في زامبيا بهدفين مقابل هدف، ويتأهل بمجموع المباراتين.

وتعد مواجهة سيمبا أصعب مواجهات الأندية المصرية الثلاث المشاركة في بطولتي الكونفدرالية ودوري الأبطال، حيث يواجه المصري متصدر الدوري التنزاني بعد مرور 20 جولة برصيد 46 نقطة، وحصد سيمبا النقاط التي في جعبته بالفوز في 13 مباراة والتعادل في 7، ولم يذق الفريق طعم الخسارة في الدوري حتى الآن بعد مرور 20 جولة، سجل هجوم الفريق التنزاني 49 هدفًا، واستقبلت شباكه 11 هدفًا.

إليكم جدول مباريات اليوم في الكونفدرالية الإفريقية

1.30 بورت لويس : فوسا جينيور

3.00 مانيما انيون : اتحاد العاصمة

3.00 أولمبيك ستار : هلال الأبيض

3.00 ولايتا ديشا : الزمالك

4.30 كارا برازافيل : اتحاد بن قردان

5.00 سيمبا : المصري

5.00 الاتحاد الليبي : أكوا يونايتد

5.00 إينيرجي : أنيمبا

7.00 دجوليبا المالي : أرمي باتريوريتيك

7.00 كوستا دو سول : كاب تاون

دوري أبطال إفريقيا

3.00 زاناكو : امبابات سوالوز

3.00 جور ماهيا : الترجي الرياضي

3.00 سان جورج : كمبالا سيتي

3.00 زيسكو : أسيك أبيدجان

3.30 مازيمبي : يونياو دو سونجو

4.00 موناين أوف فاير : مولودية الجزائر

5.00 بريميرو دي اجوستو : بيدفيست ويتس

5.00 توجو بور : الهلال السوداني

5.00 أدوانا ستارز : وفاق سطيف

5.00 رايون سبورت : ماميلودي صنداونز

8.00 الوداد البيضاوي : ويليامسفيلي أتلتيك

10.00 الدفاع الجديدي : فيتا كلوب

دوري أبطال أوروبا (إياب دور الـ16)

9.45 مانشستر سيتي (إنجلترا) : بازل (سويسرا) نتيجة مباراة الذهاب فوز مانشستر سيتي 4 – صفر

9.45 توتنهام هوتسبير (إنجلترا) : يوفنتوس (إيطاليا) نتيجة مباراة الذهاب التعادل الإيجابي 2 – 2