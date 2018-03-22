جامع شيخون.. تحفة معمارية في قلب القاهرة

يقع مسجد شيخون في قلب القاهرة بالقرب من قلعة صلاح الدين، بني عام 750هـ، يتكون من صحن تحيط به ثلاثة إيوانات تشغلها الخلاوي، وتعلو بلاطتي المحراب قبتين خشبيتين، ويتميز المسجد من الداخل بروعة التصميم المطعم بالزجاج الأسود والخشب والرخام، بالإضافة إلى المنبر الحجري غير العادي، وأمامه خانكة ذات سقف شعاعي مع قراميد بيضاء وزرقاء يعملان على إنشاء تأثير ساحر، يتم تعزيزه أيضًا بالنقوش القرآنية الممتعة، وتم بناء الخانكة بعد المسجد بخمس سنوات.

ويقول المقريزي “الجامع يقع فيما بين الصليبة والرميلة تحت قلعة الجبل، أنشأه الأمير الكبير سيف الدين شيخون الناصري، رأس نوبة الأمراء في سنة 756 هجرية، وجعل فيه خطبة وعشرين صوفيا، ولما عمل الخانقاه تجاه الجامع، نقل الصوفية إليها وزاد عدتهم”، وشهد المسجد بزوغ نجم الإمام جلال الدين السيوطي، وبدأ إلقاء دروسه وذاعت شهرته في ديار الإسلام منه.

والأمير شيخون العمري الناصري، اشتراه الناصر محمد بن قلاوون، وحظى بمكانة عند الملك حتى أصبح في دولة الملك الناصر حسـن، أحد أمراء المشورة، كما عينه الملك نائباً له، وفي سنة 751 هجرية عين نائبا لطرابلس، ولما وصل إلى دمشق في طريقه إليها، صارت الأوامر بإقامته بها، ولم يلبث أن قبض عليه وأحضر إلى الإسكندرية وسجن بها.

وظل الأمير شيخون معتقلا بسجن الإسكندرية حتى خلع السلطان حسن وتولى أخوه الملك الصالح صالح ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون فأفرج عنه، وعند وصوله القاهرة زينت الصليبة، وأشعلت الشموع وخرجت مشايخ الصوفية إلى لقائه، فسار في موكب مهيب حتى طلع القلعة وقبل الأرض بين يدى السلطان الملك الصالح، فأقبل عليه السلطان وخلع عنه ثياب السجن وألبسه تشريفا جليلا وخرج شيخون إلى منزله والتهاني تتلقاه.

وبعد مرور فترة من الزمن، اشترك الأمير شيخون في خلع الملك الصالح، وأقام بدلا منه السلطان حسن، كما أخرج الأمير طاز من مصر إلى حلب نائبا بها ومعه أخوته، وصارت الأمور كلها راجعة إليه، وزادت عظمته وكثرت أمواله وأملاكه حتى قيل له “قارون زمانه وعزيز مصر”.

وفي الثامن من شهر شعبان سنة 758 هجرية، خرج عليه شخص من المماليك السلطانية المرتجعة عن الأمير منجك الوزير يقال له باي، ووثب عليه وهو جالس في دار العدل بالقلعة وضربه بالسيف في يده وفي وجهه، فحمل إلى بيته فأقام بها عليلا نحو ثلاثة أشهر عادة فيها السلطان غير مرة وقبض على المعتدى وقتل، وفي ليلة الجمعة 26 ذي القعدة سنة 758 هجرية توفى الأمير شيخون متأثرا بجراحه ودفن بالخانقاه الشيخونية.