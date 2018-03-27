تونس.. خارطة طريق للخروج من الأزمة الاقتصادية

أعلنت الحكومة التونسية عن برنامج اقتصادي واجتماعي جديد للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، حيث تعتزم الحكومة تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي ستمثل خلال المرحلة المقبلة خارطة طريق لعمل الحكومة حتى عام 2020؛ بهدف تقليص عجز الموازنة والدين الخارجي والتحكم في معدلات التضخم.

وتتطلع الحكومة التونسية في البرنامج الاقتصادي الجديد إلى الحد من عجز الموازنة خلال العام الحالي؛ ليصل عند 4.9% من الناتج المحلي، بعد أن كان في العام الماضي 6 %، حيث تعاني تونس من ارتفاع في معدلات التضخم، التي وصلت إلى حدود 7.1% خلال شهر فبراير الماضي لأول مرة خلال العشرين عامًا الماضية.

كما يهدف البرنامج إلى الحد من نمو ميزانية الأجور؛ ليكون عند حد 12% من الناتج المحلي، ومراجعة منظومة الضرائب؛ للوصول لنظام ضرائبي عادل، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ومقاومة ظاهرة التهريب والسوق السوداء، وتوفير فرص عمل جديدة.

وتعتمد خطة الحكومة التونسية في البرنامج الجديد على التحكم في كتلة الأجور وربط الزيادة في الأجور بنسبة النمو الاقتصادي والإنتاجي، مع المحافظة على المنحنى التنازلي لحجم كتلة الأجور، والتوقف عن الانتداب العشوائي للموظفين، وإعادة توزيعهم على مؤسسات الدولة وفق احتياجاتها، ومراجعة سن التقاعد، ورفعه من 60 إلى 65 عامًا، والتعديل الآلي للرواتب.

ويعاني القطاع العام في تونس من فائض كبير في العمالة، خاصة وأن الحكومة التونسية التي تولت عقب ثورة 2011 أعادت آلاف الموظفين المطرودين من النظام السابق في إطار العفو التشريعي العام، وعلى أثر ذلك أوصى صندوق النقد الدولي بضرورة تخفيض عدد موظفي القطاع العام من 650 ألف موظف إلى 500 ألف فقط.

وفي هذا السياق أقرت الحكومة التونسية في البرنامج الجديد خطة تقضي بتسريح آلاف الموظفين بصفة تدريجية بحلول عام 2020، وطالبت الموظفين الذين تجاوزت أعمارهم 55 عامًا بالخروج الطوعي، وخصصت لهم حوافز مالية.

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