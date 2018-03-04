تعرف على منافسي الأندية المصرية في الكونفدرالية ودوري الأبطال

تستعد الأندية المصرية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية لخوض مباريات مهمة، حيث يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وصيف النسخة الأخيرة بدوري الأبطال، مشواره في البطولة القارية بمواجهة فريق مونانا بطل الجابون، ويستضيف المارد الأحمر نظيره مونانا في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب “القاهرة الدولي” في ذهاب دور الـ32.

ويسعى الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال إفريقيا برصيد 8 ألقاب، إلى استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2013، العام الذي شهد آخر تتويج للأحمر بالبطولة وكانت على حساب أورلاندو بطل جنوب إفريقيا.

وتمكن الأهلي من الوصول إلى المباراة النهائية في النسخة الأخيرة من البطولة وكان قاب قوسين أو أدنى من حصد النجمة التاسعة التي ذهبت إلى فريق الوداد الرياضي المغربي، بعدما تمكن من التعادل ذهابا في القاهرة بهدف دون مقابل والفوز إيابا في المغرب بهدف دون رد ويتوج بطلًا للقارة السمراء.

ويحتل فريق مونانا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الجابوني بعد مرور 5 جولات، ولعب حتى الآن 4 مباريات حصد خلالها 6 نقاط بواقع انتصار واحد و3 تعادلات، سجل خلالها 5 أهداف بواقع 1.2 هدف في المباراة الواحدة، واستقبلت شباكه 3 أهداف.

وتأهل فريق مونانا من دور الـ64، بعدما حول هزيمته بهدف دون رد في مباراة الذهاب أمام ريل كلوب دو كاديوجو، إلى الفوز بهدفين نظيفين إيابا، وتأسس نادي مونانا الجابوني عام 2006، وشارك لأول مرة في دوري الدرجة الأولى الجابوني موسم 2010 – 2011.

ويدرب الفريق، المدير الفني الجابوني كيفن إيبينجا موتاسو، ومن أبزر لاعبي الفريق، الحارس إيف بيتسكي، ولاعب الوسط لويس أميكا أوتشانجا، وكلاهما في تشكيلة الإسباني خوسيه أنطونيو كاماتشو المدير الفني لمنتخب الجابون.

ويخوض مونانا مبارياته على ملعب أجوستين مونيدان دي سيبانج، الذي تبلغ سعته 7 آلاف متفرج، ورغم كونه فريق حديث التأسيس، إلا انه توج بلقب الدوري الجابوني ثلاث مرات مواسم 2012، 2016، 2017، كما فاز بكأس الجابون ثلاث مرات أعوام 2013، 2015، 2016، شارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا مرتين فقط قبل الموسم الحالي، عامي 2013 و2017، وخرج في المشاركة الأولى من الدور التمهيدي وفي الثانية من دور الـ32.

من الأهلي إلى الغريم التقليدي الزمالك الذي يحل في الثالثة عصر الأربعاء المقبل، ضيفًا على فريق ويلايتا ديشا الإثيوبي، في ذهاب دور الـ32 (الأول) بكأس الكونفدرالية الإفريقية، البطولة التي دخلت خزائن الأندية المصرية مرة وحيدة، كانت في عام 2014 عن طريق الأهلي حينما تغلب على سيوي سبورت بطل ساحل العاج في المباراة النهائية.

وتأهل ويلايتا ديشا إلى دور الـ32 الأول عقب تخطيه عقبة فريق زيماموتو بطل زنجبار، بنتيجة 2 – 1، حيث تعادل بطل إثيوبيا ذهابا في زنجبار بهدف لمثله وفاز إيابا على ملعبه ووسط أنصاره بهدف نظيف، ويحتل ويلايتا المركز العاشر في ترتيب الدوري الإثيوبي بعد مرور 14 جولة برصيد 16 نقطة، حيث فاز الفريق في 4 مواجهات وتعادل في مثلها وخسر في 6 مواجهات، وسجل 12 هدفا واستقبلت شباكه 14 هدفا.

ومن الزمالك إلى المصري البورسعيدي ثاني الأندية المصرية التي تشارك في بطولة الكونفدرالية، حيث يحل المصري في الثالثة عصر الأربعاء، ضيفًا على فريق سيمبا التنزاني، وتأهل سيمبا الذي تأسس عام 1936 إلى هذا الدور عقب تخطيه عقبة جوندارموري ناسيونال بطل جيبوتي في الدور التمهيدي، بنتيجة 5 – صفر، حيث فاز ذهابا في تنزانيا بأربعة أهداف دون مقابل، قبل أن يفوز إيابا خارج ملعبه بهدف دون رد.

ويعتلي فريق سيمبا التنزاني صدارة الدوري التنزاني بعد مرور 20 جولة برصيد 46 نقطة حصدها بالفوز في 13 مباراة والتعادل في 7، ولم يذق الفريق طعم الخسارة في الدوري حتى الآن بعد مرور 20 جولة، سجل هجوم الفريق التنزاني 49 هدفا واستقبلت شباكه 11 هدفا.