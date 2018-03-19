تعرف على تصنيف الأهلي قبل سحب قرعة دوري الأبطال.. والمنافس المحتمل للمصري

أسدل الستار على منافسات الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، البطولة التي يشارك فيها الأهلي المصري وصيف النسخة الأخيرة، وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 8 ألقاب، والذي نجح في التأهل للمرحلة التالية من البطولة بتخطيه عقبة بطل الجابون.وكشفت منافسات تلك المرحلة عن هوية المتأهلين الـ16 إلى مرحلة المجموعات، حيث سيتم تقسيم الـ16 فريقًا إلى أربع مجموعات، على أن تضم كل مجموعة 4 أندية، يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع نهائي المسابقة، التي ستقام بنظام خروج المهزوم.

كما اختتمت منافسات دور الـ32 (الأول) بكأس الكونفدرالية الإفريقية، المرحلة التي شهدت تواجد الثنائي المصري: الزمالك الذي ودع البطولة بالخسارة أمام بطل إثيوبيا، والمصري البورسعيدي الذي تأهل للمرحلة التالية، وتأهل من مرحلة دور الـ32 (الأول) 16 فريقًا، ستشارك في مرحلة دور الـ32 (الثاني) برفقة الـ16 فريقًا المغادرة دوري أبطال إفريقيا عقب خسارتها في مرحلة التمهيدي الأخيرة.

ومن المقرر أن تجري قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بالقاهرة، يوم 21 مارس الجاري، وتنتظر جماهير الأهلي بشغف ما ستسفر عنه قرعة دوري الأبطال؛ لمعرفة هوية الأندية الثلاث التي ستتواجد في مجموعة فريقها في مرحلة المجموعات، كما تنتظر جماهير المصري البورسعيدي هي الأخرى هوية آخر العقبات التي ستواجه فريقها للوصول إلى مرحلة المجموعات.

وتأهل إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، البطولة التي يتأهل بطلها للمشاركة في كأس العالم للأندية، 16 فريقًا، هي: الأهلي (مصر)، الترجي الرياضي (تونس)، النجم الساحلي (تونس)، الوداد حامل اللقب (المغرب)، الدفاع الجديدي (المغرب)، صن داونز (جنوب إفريقيا)، مولودية الجزائر (الجزائر)، وفاق سطيف (الجزائر)، إي سي هورويا (غينيا)، مازيمبي (الكونغو)، إيه إس توجو بورت (توجو)، تاونشيب رولرز (بوتسوانا)، أول أغسطس (أنجولا)، مابان (سوازيلاند)، كامبالا سيتي (أوغندا)، زيسكو (زامبيا).

فيما انتقل الـ16 فريقًا الخاسر في مواجهات دوري أبطال إفريقيا في الدور التمهيدي للعب في دور الـ32 (الثاني) بكأس الكونفدرالية؛ وهي: مونانا (الجابون)، جور ماهيا (كينيا)، سان جورج (إثيوبيا)، زاناكو (زامبيا)، ويليا مزفيل (ساحل العاج)، أدونا ستار (غانا)، مونتين أوف فاير (نيجيريا)، جينريشن فوت (السنغال)، بلاتو يونايتد (نيجيريا)، فيتا كلوب (الكونغو)، سونجو (موزمبيق)، رايون سبورت (بروندي)، بيدفيست (جنوب إفريقيا)، الهلال (السودان)، أسيك ميموزا (ساحل العاج)، يانج أفريكانز (تنزانيا).

وتأهل 16 فريقًا من دور الـ32 (الأول) بالكونفدرالية لمواجهة الـ 16 فريقًا المنتقل من دوري الأبطال للمشاركة في دور الـ32 (الثاني) بالكونفدرالية، وهي المصري البورسعيدي (مصر)، اتحاد الجزائر (الجزائر)، الرجاء (المغرب)، إنييمبا (نيجيريا)، شباب بلوزداد (الجزائر)، دجوليبا (مالي)، سوبر سبورت (جنوب إفريقيا)، نهضة بركان (المغرب)، أكوا يونايتد (نيجيريا)، كوستا دو سول (موزمبيق)، لامانشا (الكونجو)، هلال الأبيض (السودان)، ويلايتا ديشا (إثيوبيا)، ديبورتيفو نييفانج (غينيا الاستوائية)، كارا برازفيل (الكونجو)، فوسا جينيور (مدغشقر).

ويشارك في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 7 أندية عربية، بواقع ناديين من كل من تونس والمغرب والجزائر، بالإضافة للأهلي المصري، وسيتواجد في دور المجموعات 7 فرق، ستخوض دور المجموعات لأول مرة في تاريخها، وهي: إيه إس توجو بورت، تاونشيب رولرز، أول أغسطس، مابان، كامبالا سيتي، الدفاع الجديدي، إي سي هورويا.

وسيتم تقسيم الـ 16 فريقًا المشارك في مرحلة المجموعات على حسب التصنيف التراكمي للفريق آخر خمس سنوات، وهو ما تم اتباعه في قرعة البطولة الماضية، وبناء عليه سيتواجد في التصنيف الأول أندية: مازيمبي، والأهلي، والنجم الساحلي، والوداد، على أن يتواجد في التصنيف الثاني الترجي، وصن داونز، وزيسكو، ووفاق سطيف.

ووفقًا للتقارير الواردة من الاتحاد الإفريقي، فإن الكاف يفكر في وضع فرق التصنيفين الثالث والرابع في مستوى واحد؛ نظرًا لأن أي منها لم يشارك في دوري أبطال إفريقيا خلال المواسم الخمس الأخيرة، ومن المقرر أن تنطلق منافسات دوري المجموعات أحد أيام 4-5-6 مايو، وتنطلق الجولة الثانية أحد أيام 15 – 16 مايو، على أن تعود فعاليات البطولة في شهر يوليو عقب كأس العالم.