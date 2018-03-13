تعرف على القائمة النهائية لمعسكر مباراتي البرتغال واليونان

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، على أسماء اللاعبين المحليين المقرر انضمامهم للمعسكر المقبل بسويسرا، والذي سيقام في الفترة من 20 إلى 28 مارس الجاري، ويواجه خلاله الفريق كلا من منتخب البرتغال يوم 23 مارس، واليونان يوم 27 مارس، بزيورخ، في إطار الاستعداد لمونديال روسيا 2018.

ووقع اختيار كوبر على كل من:

محمد الشناوي، أيمن أشرف، سعد الدين سمير، أحمد فتحي، حسام عاشور، عبدالله السعيد، مروان محسن (الأهلي)، أحمد الشناوي، طارق حامد (الزمالك) محمد عواد (الإسماعيلي)، محمد مجدي “قفشة” (إنبي).

وكان كوبر قد استدعى 17 لاعبًا محترفًا هم:

عصام الحضري (التعاون السعودي)، محمود عبد الرازق “شيكابالا” (الرائد السعودي)، أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، محمد عبد الشافي (الفتح السعودي)، أحمد حجازي (ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد النني (أرسنال الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، عمر جابر (لوس أنجلوس الأمريكي)، أحمد حسن “كوكا” (سبورتنج براجا البرتغالي)، محمود عبد المنعم سليمان “كهربا” (الاتحاد السعودي)، محمود حسن “تريزيجيه” (قاسم باشا التركي)، مؤمن زكريا (الأهلي السعودي)، علي جبر (وسيت بروميتش ألبيون الإنجليزي)، رمضان صبحي (ستوك سيتي الإنجليزي)، عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، سام مرسي (ويجان الإنجليزي)، حسين الشحات (العين الإماراتي).

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من معسكر المنتخب المقبل والوقوف على العناصر التي سيصطحبها معه إلى روسيا؛ لخوض نهائيات كأس العالم 2018، البطولة التي غاب عنها الفراعنة 28 عامًا.

ويشارك المنتخب في مونديال 2018 ضمن المجموعة الأولى التي تضم روسيا البلد المضيف للبطولة، والسعودية، وأوروجواي حامل لقيب نسختي 1930 و1950.