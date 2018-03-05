بالفيديو.. صلاح يحصد 3 جوائز في 48 ساعة

واصل الجناح الدولي المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، حصد الألقاب الشخصية خلال العام الحالي 2018، فبعدما حصد جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2017 من هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، ومنحه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” نفس الجائزة، عاد ليحصد المزيد من الجوائز بفضل تألقه اللافت للنظر مع الريدز خلال الموسم الجاري.

وسجل صلاح حتى الآن 24 هدفا في مسابقة الدوري الإنجليزي ليتصدر قائمة هدافي البطولة بالتساوي مع الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير، كما يعتلي هدافي المسابقات الخمس الكبرى بالتساوي أيضًا مع هاري كين، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، والأوروجوياني كافاني، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومنحت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” محمد صلاح جائزة الهدف الأجمل في شهر فبراير، في شباك توتنهام، بعد مراوغة 5 لاعبين من السيبرز في مسافة ضيفة للغاية، وسجل واحدا من أفضل أهداف البطولة الإنجليزية هذا الموسم.

ووفقًا للاستفتاء الذي طرحه برنامج “ماتش أوف ذا داي” عبر “بي بي سي”، فإن صلاح فاز بهدف الشهر بعدما حصد 35% من الأصوات، مقابل 28% لصاروخية فيكتور وانياما، لاعب وسط توتنام في شباك ليفربول، و17% من الأصوات لصالح هدف جوزيه إيزكويردو لاعب برايتون في شباك وست هام يونايتد.

ومن جائزة هدف الشهر من “بي بي سي”، إلى جائزة أفضل محترف إفريقي أيضا من مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية الشهيرة، حيث أعلنت المجلة عن فوز الفرعون المصري، بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، خلال شهر فبراير.

وتوج الجناح الطائر لمنتخب الفراعنة بالجائزة، للمرة الثانية على التوالي، بعد تفوقه في استفتاء “فرانس فوتبول” على المغربي زكريا لبيض، المحترف ضمن فريق أتريخت الهولندي، والتوجولي إيمانويل أديبايور، مهاجم فريق باشاك شهير التركي.

ومن استفتاء “فرانس فوتبول” إلى استفتاء صحيفة “ميترو” الإنجليزية لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2017 – 2018، حيث يتصدر النجم المصري الاستفتاء الذي شارك به أكثر من 8000 من زوار الموقع الشهير، وحصد نجم ليفربول حتى الآن على 38% من أصوات المشاركين، متفوقا على البلجيكي دي بروين الذي حصد حتى 32% من الأصوات.

وحل الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، في المرتبة الثالثة بنسبة 18% من الأصوات، وجاء البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي في المركز الرابع بنسبة 8%، وحصد الثلاثي الإسباني ديفيد سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، والإنجليزي رحيم سترلينج، لاعب المان سيتي، والأرجنتيني سيرجيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي، النسبة المتبقة من الأصوات.

ورشح البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي الإنجليزي، وفقًا للتصريحات التي أدلى بها إلى صحيفة “ميترو” مواطنه كيفين دي بروين، لاعب المان سيتي، والمصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، والإنجليزي هاري كين، لاعب توتنهام، كأفضل ثلاثة لاعبين في الدوري الممتاز.