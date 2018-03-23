اندثار 23 أثرًا.. وخبراء: لا نعيش في صحراء حتى يحدث ذلك

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة آثار القاهرة والجيزة اندثار 23 أثرًا من قائمة الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية الموجودة في القاهرة والجيزة، طبقًا لوجودها على أرض الواقع. وذكر سعيد حلمى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة آثار القاهرة والجيزة، في تصريحات صحفية، أن عدد الآثار التي كانت مسجلة بالقرار رقم 10371 لسنة 1951 (623 أثرًا)، وعندما قامت الإدراة بعملية حصر ودراسة على أرض الواقع، توصلت إلى أن هناك 23 أثرًا ليس موجودًا بالفعل، واندثر بسبب العوامل البيئة وسوء الحالة الفنية.

وأرجع حلمي في تصريحاته حالة الاندثار إلى أنها قد تأتي نتيجة رأي لجنة الآثار حول حالة الأثر الفنية السيئة، وأنه لا يصلح أن يظل مسجلاً في عداد الآثار، مشيرًا إلى أن اللجنة الفنية لا تستطيع حاليًّا ترميم الآثار نتيجة الحالة السيئة التي تمر بها الوزارة، موضحًا أن هناك مبانٍ أثرية منذ 1951 تأثرت بعوامل البيئة، ولم تعد موجودة، وخصوصًا خلال العمل بالشوارع الرئيسية في القاهرة والجيزة.

الدكتور محمد الكحلاوي ، أمين اتحاد الأثريين العرب، قال إن فكرة اختفاء واندثار أثر في حد ذاتها علميًّا غير موجودة، لأن عوامل التعرية مثل الرياح والأمطار قد تؤثر في واجهة الأثر، وتسبب له بعض التلف الذي يتم معالجته عبر عمليات الترميم المختلفة التي تجرى على الأثر لصيانته، كما أننا لا نعيش في صحراء حتى يحدث ذلك.

وأضاف “الكحلاوي” أن إهمال الآثار ينبع من عدة عوامل، على رأسها عدم مراعاة الترميم المطلوب للأثر نفسه، ومتابعته بشكل دوري فيما يحتاجه من صيانة وترميم وغيرهما من الأمور التي تحافظ على الأثر قائمًا، إضافة إلى إهمال مفتش الآثار المسؤول عن الآثار الموجودة في المنطقة، مشيرًا إلى أن أي تقصير يحدث في حماية أي أثر يتطلب أن تقوم وزارة الآثار بمعاقبة المقصر على ما قام به، وإذا لم تنفذ الوزارة، يجب على الحكومة أن تقوم بدورها بمعاقبة الوزارة والمقصر.

الباحثة الأثرية سالي سليمان قالت إن فكرة اندثار الآثار أصبحت فكرة غير مقبولة في القرن الحادي والعشرين، خصوصًا في ظل التطور التكنولوجي الموجود حاليًّا، والذي صاحبه تطور في عمليات الترميم للآثار.

وأضافت الباحثة الأثرية أن أي أثر موجود في مصر الخطوات الطبيعية التي يتم اتخاذها نحوه هي تسجيله، وطالما أصبح مسجلاً، يتم الاهتمام به وإجراء عمليات ترميم وصيانة دورية له، حتى يبقى كما هو.