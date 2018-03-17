اليوم| الأهلي يحل ضيفًا على مونانا.. والمصري يواجه سيمبا

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الرابعة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، ضيفًا ثقيلًا على فريق مونانا بطل الجابون، في المباراة التي يحتضنها ملعب “دانجوندجي” في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، البطولة التي يحمل لقبها فريق الوداد الرياضي المغربي.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” إدارة المباراة إلى الحكم الكاميروني إيليوم نيانت، ويعاونه مواطنوه نوسا موسى، مساعدًا أول، وتيرلا برونو، مساعدًا ثانيًا، والحكم الرابع مال سولي، بالإضافة إلى الغيني إيسيبو نوجونو مراقبًا للمباراة.

وانتهى لقاء الذهاب برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب “القاهرة الدولي”، وسجل الأهداف مروان محسن (هدف) والمغربي وليد أزارو (هدف)، وسجل الغائب عن لقاء العودة عبد الله السعيد (هدفين) ويسعى الأهلي بقيادة مدربه حسام البدري إلى العودة ببطاقة التأهل إلى دور المجموعات؛ من أجل مواصلة رحلة استعادة اللقب الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ عام 2013.

ويكفي المارد الأحمر التعادل أو الخسارة بفارق ثلاثة أهداف، من أجل الظفر ببطاقة العبور إلى مرحلة المجموعات، ولكن سيخوض البدري المواجهة من أجل تحقيق الانتصار لإرسال رسالة إلى جميع منافسيه في هذه النسخة أنه جاهز لحصد الأميرة الإفريقية، بعدما فشل في ذلك في النسخة الأخيرة عقب خسارته في المباراة النهائية أمام الوداد المغربي.

واستدعى البدري لمواجهة اليوم 21 لاعبًا؛ هم: محمد الشناوي وعلي لطفي في حراسة المرمى، أحمد فتحي وأيمن أشرف ومحمد نجيب وسعد الدين سمير ومحمد هاني وصبري رحيل وعلي معلول في الدفاع، حسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد وإسلام محارب ووليد سليمان وميدو جابر وأحمد حمودي وأحمد حمدي وكريم وليد “نيدفيد” في الوسط، وصلاح محسن ووليد إزارو وجونيور أجايي ومروان محسن في الهجوم.

وحصلت قناة “أون سبورت” على حقوق بث مباراة الأهلي ومونانا حصريًّا، على أن يعلق على اللقاء المعلق أيمن الكاشف، الجدير بالذكر أن قناة الأهلي قامت بنقل مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في القاهرة عبر شاشتها الخاصة.

ومن الأهلي ممثل مصر في دوري أبطال إفريقيا، إلى المصري أحد طرفي ممثلي الكرة المصرية في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، حيث يستضيف المصري في السابعة والنصف مساءً، فريق سيمبا التنزاني، على ملعب “بورسعيد” في إياب دور الـ32 (الأول).

وانتهت موقعة الذهاب التي جمعت الفريقين في تنزانيا، بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ويعد ممثل مصر في تلك المباراة الأوفر حظًّا في بلوغ دور الـ32 (الثاني) المؤهل إلى مرحلة المجموعات، حيث يكفي المصري التعادل السلبي أو بهدف لمثله أو تحقيق الانتصار.

واستدعى حسام حسن، المدير الفني للمصري البورسعيدي، 21 لاعبًا لموقعة سيمبا؛ وهم: أحمد مسعود وأحمد بوسكا ومحمود السيد في الدفاع، وإسلام صلاح ومحمد شطة وأحمد عبد الموجود وعبد الله الشامي ومحمد حمدي ومحمد كوفي في خط الدفاع، ومحمد أبو شعيشع ومصطفى مارسيلو وعمرو موسى وفريد شوقي وعبد الناصر دي ماريا وأحمد شكري وإسلام عيسى وسعيد مراد في الوسط، وأحمد جمعة وأريستيد بانسيه ومحمد جريندو وإيسوف واتارا في الهجوم.