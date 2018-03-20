الوجبة المدرسية.. أزمات متكررة وقلق متزايد

باتت التغذية المدرسية صداعًا في رأس أولياء أمور 11 مليون طالب، فبعد عام على توقف توزيع الوجبة بقرار وزاري؛ نتيجة تعرض الطلاب لحالات تسمم في أكثر من محافظة، تعرض 8 تلاميذ بأسيوط لأعراض «اشتباه تسمم»، السبت الماضي، وهو اليوم الأول لعودة التغذية، وبينما أوقف محافظ أسيوط توزيعها بالمدارس كافة، نفت وزارة التعليم تسمم الوجبات.

وأصيب 14 تلميذا بمدرسة «الحردانة» الابتدائية بإدارة القوصية التعليمية في أسيوط بحالات قيء وإسهال، بعد تناولهم الوجبة المدرسية (بسكويت) وتم نقلهم إلى مستشفى القوصية المركزي، كما تم أخذ عينات من الوجبات التي تم توزيعها على الطلاب لتحليلها والتأكد من سلامتها، وبيان سبب إصابة التلاميذ بآلام حادة في البطن بشكل جماعي.

محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي، أصدر قرارا عاجلا بوقف توزيع الوجبات فى كافة مدارس المحافظة، مشيراً إلى أن المديرية كانت قد خاطبت مديرية الصحة، قبل توزيع الوجبات المدرسية، لأخذ عينات منها وتحليلها، وجاءت النتائج بأنها «سليمة ومطابقة للمواصفات»، وأن تاريخ صلاحيتها ينتهى في مايو 2018.

أما وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، فأكد أنها حالة فردية لا تنطبق على كل المحافظات، وأن مديرية الصحة أرسلت خطابًا، الخميس الماضي، أكدت فيه أن العينات التي تم سحبها من الوجبة سليمة ومطابقة للمواصفات، وأضاف في تصريحات صحفية، أنه تمت متابعة مخازن المورد بكل من أسيوط وأبو تيج وديروط من قبل الجهات الرقابية، وتم أخذ عينات لتحليلها من قبل مديرية الصحة بأسيوط، مع إحالة الواقعة إلى الشؤون القانونية للتحقيق، كما ذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد خيري، أن الطلاب تماثلوا للشفاء، وأن ما حدث لا يرقى لوصفه بالتسمم.

أزمات التغذية المدرسية هذا العام لم تقتصر على تسمم تلاميذ أسيوط فقط، ففي كفر الشيخ، لم تتسلم مدارس التعليم العام حصتها من وجبات التغذية، يتم توزيع الوجبات على طلاب مدارس التربية الخاصة فقط، وقال كيل وزارة التعليم صلاح عثمان، إن توريد الوجبات المدرسية الجافة سيكون عن طريق الوزارة، طبقاً للقواعد التي تم وضعها من قبل اللجان المختصة، ولا دخل لمديرية التربية والتعليم بها، وفي بورسعيد اقتصر توزيع الوجبات على تلاميذ المرحلة الابتدائية فقط، وقال وكيل الوزارة النبوي باهى، إن المديرية تلقت خطاباً من الوزارة يفيد ببدء توريد الوجبات من قبل الشركة الموردة على تلاميذ المدارس الابتدائية.

ورغم إصابة تلاميذ أسيوط استأنفت مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات، أمس الإثنين، توزيع وجبات التغذية المدرسية، بعدما أرسل وزير التعليم إشارة بتوزيع الوجبات على المدارس كافة.

وكانت المشكلة الأبرز هذا العام هي تأخر توزيع الوجبة المدرسية على قرابة 11 مليون طالب في العام الدراسي الحالي، بسبب تعرض 312 طالبًا بمدارس أسيوط لحادث تسمم فى العام الماضي، بعدها أصدر وزير التربية والتعليم قرارًا بوقف التغذية، وظل الملف مفتوحا ومطروحا بالوزارة على مدار عام كامل.

تصريحات الوزارة النافية سيناريو يتكرر كل عام، فبرغم قرار الوزير بوقف توزيع الوجبات العام الماضي على خلفية تسمم الطلاب جاءت تصريحات المشرف على التغذية المدرسية بالوزارة الدكتورة راندا حلاوة، نافية وجود حالات تسمم بسبب الوجبات، وأرجعت السبب إلى أن الطلاب ادعوا التسمم في حين أن ما حدث هو تلبك معوي فقط وليس من أثر الوجبة المدرسية، وأنه من الممكن أن تكون أيدي الطلاب غير نظيفة.

عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب مصطفى كمال الدين، قال إن سوء تخزين الوجبات المدرسية هو السبب المحوري في فساد الأغذية التي ينتظرها الكثير من الطلاب والتلاميذ الفقراء، وطالب بضرورة محاسبة المسؤولين عن التوريد وسوء التخزين والمشرفين وتغليظ العقوبة عليهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم، واستطرد: «هو لازم الوزير ياكل من التغذية عشان يكون في إشراف كافي عليها!».

واقترح عضو آخر باللجنة النائب عمرو دوير، وضع بدائل للوجبة المدرسية كتوزيع مبالغ مالية على الطلاب بقيمة الوجبة، أو إعفائهم من دفع المصروفات المدرسية مع توزيع زي مدرسي أو أدوات مكتبية عليهم.

وعن الوجبة السليمة والمتكاملة والمثالية التي يمكن تقديمها للطلاب، قالت خبيرة التغذية الدكتورة داليا الديب، إنها يجب أن تتكون من رغيف خبز طازج، وقطعة جبن، وبيضة، وكذلك وحدة مربى أو حلاوة طحينية، كما يجب تقديم فاكهة كالبرتقال أو التفاح وكذلك خضراوات مثل الخيار والجزر.