الموازنة الجديدة أمام البرلمان بعجز 432 مليار جنيه
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الموازنة الجديدة أمام البرلمان بعجز 432 مليار جنيه
البديل
4:30:44 م
منذ 2 ساعتين
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