الليلة| يونايتد يواجه إشبيلية.. وشاختار يصطدم بروما في «أبطال أوروبا»

تستأنف مساء اليوم الثلاثاء، منافسات إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، البطولة التي يحمل لقبها فريق ريال مدريد الإسباني، ويحتضن ملعب «أولد ترافورد» في العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، قمة مانشستر يونايتد الإنجليزي وإشبيلية الإسباني.

وانتهت نتيجة مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على ملعب «رامون سانشيز بيزخوان» بمدينة إشبيلية، بالتعادل السلبي دون أهداف، مما يجعل جميع الاحتمالات مطروحة في موقعة الليلة، مانشستر يونايتد بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، يمنحه الانتصار بأي نتيجة بطاقة العبور إلى ربع نهائي المسابقة.

على الجانب الآخر، يسعى فريق إشبيلية بقيادة مدربه الإيطالي فينتشينزو مونتيلا، إلى تحقيق ما فشل في تحقيقه على ملعبه ووسط أنصاره، الفريق الأندلسي يكفيه التعادل الإيجابي لإقصاء الشياطين الحمر والتأهل إلى دور الثمانية من البطولة القارية التي تحلم جماهيره بالظفر بها.

ومن ملعب «أولد ترافورد» بمدينة مانشستر الإنجليزية إلى ملعب «الأوليمبيكو» بالعاصمة الإيطالية روما، حيث يستضيف روما الإيطالي، في العاشرة إلا ربع مساءً، فريق شاختار دونيتسك الأوكراني، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين بأوكرانيا انتهت بفوز صاحب الملعب والجمهور بنتيجة 2 – 1.

مباراة صعبة ستخوضها ذئاب روما الليلة، أمام فريق يقدم عروضا طيبة للغاية خلال النسخة الجارية من البطولة القارية، وتأمل جماهير فريق العاصمة الإيطالية أن تكون الذئاب مستعدة جيدًا لالتهام شاختار الليلة، بعدما قام الأخير بترويضها في موقعة الذهاب.

يحتاج روما الذي يمتلك كوكبة من النجوم، إلى تسجيل هدف وحيد على ملعب «الأوليمبيكو» من أجل التأهل والتواجد ضمن الثمانية الكبار في المرحلة التالية من دوري الأبطال، لكن في المقابل، يحتاج بطل إيطاليا إلى الحفاظ على شباكه نظيفة من أجل بلوغ ذلك.

على الجانب الآخر يعد شاختار دونيتسك الأوكراني، الأوفر حظًا في التأهل إلى ربع نهائي مسابقة دوري الأبطال، نظرًا للنتيجة الإيجابية التي حققها في موقعة الذهاب، ومن المتوقع أن يلعب شاختار مباراة دفاعية مع الاعتماد على الهجمات المرتدة على أمل الوصول إلى شباك روما وزيادة معناته.

وتأهل حتى الآن 4 أندية إلى دور الثمانية هي: ليفربول الإنجليزي الذي تأهل على حساب بورتو البرتغالي، حيث فاز العملاق الإنجليزي ذهابًا في البرتغال، بنتيجة 5 – صفر، وتعادل إيابًا في إنجلترا بدون أهداف، كما تأهل مانشستر سيتي الإنجليزي، رغم سقوطه على ملعبه ووسط أنصاره أمام بازل السويسري، بنتيجة 2 – 1، حيث سبق وفاز ذهابًا في سويسرا، بنتيجة 4 – صفر.