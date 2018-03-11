الليلة.. قطار الأهلي يسعى لعبور محطة إنبي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في السابعة مساءً، ضيفًا على فريق إنبي، في المباراة التي يحتضنها ملعب “بتروسبورت” بالتجمع الخامس، في إطار منافسات الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2017 – 2018.

يحتل الفريق البترولي صاحب الضيافة في موقعة الليلة، المرتبة الخامسة في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، بينما يدخل الأهلي حامل لقب النسخة الأخيرة، اللقاء وفي جعبته 72 نقطة يحتل بها صدارة جدول الترتيب وبفارق 19 نقطة عن الإسماعيلي أقرب منافسيه.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح، إدارة المباراة إلى الحكم محمد معروف، ويعاونه أحمد توفيق طلب وعبد الفتاح عريشة، وأشرف مسعد حكماً رابعاً، وكل من حسام الجلاد وسعيد حمزة حكماً خامساً.

والتقى الفريقان من قبل، في 30 مباراة؛ فاز الأهلي في 19، وحقق إنبي الفوز في 4 مباريات، وكان التعادل حاضرا في 7 مناسبات، ومن أبرز المباريات التي فاز فيها الفريق البترولي على الأهلي؛ كانت في مايو 2003 خلال الجولة الأخيرة للدوري موسم 2002 – 2003 برأسية سيد عبد النعيم الشهيرة، التي حولت مسار درع الدوري من الأهلي إلى الزمالك.

وسجل الأهلي في شباك الفريق البترولي 53 هدفا، بينما تمكن إنبي من زيارة شباك الأهلي في 30 مناسبة، ويعد الثنائي المعتزل محمد بركات ومحمد أبو تريكة، أكثر لاعبي الأحمر تسجيلا في مرمى إنبي ولكل منهما 7 أهداف، وحقق الأهلي أكبر فوز على إنبي بنتيجة 5-1 في موسم 2012-2013، ويعد حسام عاشور قائد ولاعب وسط الأحمر، أكثر اللاعبين مشاركة في لقاءات الفريقين برصيد 15 مباراة.

ويدخل الفريقان اللقاء ولدى كل منهما رغبة قوية في تحقيق الانتصار؛ إنبي يمنحه الانتصار دفعة معنوية لمواصلة المشوار نحو إنهاء موسمه ضمن الأربعة الكبار؛ للمنافسه على أحد المراكز المؤهلة للمشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل.

على الجانب الآخر، يمنح الانتصار الأهلي فرصة لوضع قدم على منصات التتويج، حيث سيصبع على بعد نقطة واحدة من النجمة الرابعة على التوالي، ولقبه الأربعين في حالة تمكن المصري البورسعيدي من تحقيق الفوز في مباراته المقبلة، وقد يمنح انتصار الأحمر الليلة، الأهلي درع الدوري رسميًا، في حالة تعثر المصري غدًا الإثنين، أمام الإنتاج الحربي.

واستدعى حسام البدري، المدير الفني للمارد الأحمر لموقعة الليلة 22 لاعبًا وهم: محمد الشناوي وعلي لطفي وأحمد فتحي وأيمن أشرف ومحمد نجيب وسعد سمير ومحمد هاني وعلي معلول وحسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد وميدو جابر وأكرم توفيق ووليد سليمان وإسلام محارب وباكا وأحمد حمدي وكريم نيدفيد وأحمد حمودي ووليد أزارو وصلاح محسن ومروان محسن.

على الجانب الآخر، استدعى خالد متولي، المدير الفني لإنبي 20 لاعبًا وهم: عماد السيد والبلعوطي في حراسة المرمى، ورامي صبري وصلاح سليمان وإبراهيم يحيي وعمرو الحلواني وعلي فوزي وأحمد عبد العزيز في خط الدفاع، وحمدي فتحي ومحمود توبة ومحمد مجدي أفشة وبسام محمد وعبد الرحمن عامر ومحمد بسيوني وسمير فكري وأبو بكر ديارا وماتشيكو في خط الوسط، وحسين رجب وعرفة السيد ومحمود قاعود في خط الهجوم.