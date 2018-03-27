الليلة| الفراعنة في اختبار جديد أمام اليونان

يلتقي المنتخب المصري الأول لكرة القدم، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، مع المنتخب اليوناني، على ملعب «ريتزوجروند» بالعاصمة السويسرية زيورخ، في ثاني اللقاءات التحضيرية للفراعنة بمعسكر سويسرا، استعدادًا لانطلاق منافسات كأس العالم 2018 بروسيا.

تاريخ مواجهات الفريقين

وتعد مباراة الليلة رقم 13 في تاريخ مواجهات الفريقين، فقد سبق والتقى الفراعنة مع منتخب اليونان “القراصنة” في 12 مناسبة كان لليونانيين الكلمة العليا بـ5 انتصارات يقابلها 3 انتصارات للمنتخب الوطني، فيما فرض التعادل نفسه على 4 مباريات.

المواجهة الأولى كانت على المستوى الودي، في 19 يونيو 1936، وتمكن الفراعنة من الفوز بـ3 أهداف مقابل هدف، فيما تركت آخر المواجهات ذكريات أليمة لعشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي، حيث مُني الفراعنة بهزيمة ثقيلة للغاية بنتيجة 6 – 1، في المباراة الودية التي جمعتهما بالعاصمة اليونانية أثينا في 10 أكتوبر 1990.

كان تشكيل المنتخب المصري في اللقاء الذي خسره بنصف دستة أهداف يضم كلا من أحمد شوبير وهشام يكن وأشرف قاسم وربيع ياسين وابراهيم حسن وأحمد رمزي وفوزي جمال ومجدي عبدالغني ومجدي طلبة وأيمن رجب وأحمد الكاس، وحل أيمن منصور بديلاً لفوزي جمال، وتسببت الهزيمة الثقيلة في الإطاحة بالمدير الفني في ذلك الوقت محمود الجوهري.

معالجة الأخطاء

يسعى الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، إلى معالجة الأخطاء التي وقع بها الفريق خلال مواجهة البرتغال الودية الجمعة الماضية، والتي انتهت بهزيمة الفراعنة بهدفين لهدف، رغم تقديم عرض طيب والتقدم في النتيجة حتى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، وتمثلت الأخطاء في تمركز ثنائي خط الدفاع علي جبر وأحمد حجازي، مما كلف الفريق هدفين سجلهما النجم الأبرز كريستيانو رونالدو، كما يدرس كوبر، الدفع ببعض العناصر الجديدة التي لم تشارك من قبل مع المنتخب الوطني وعلى رأسها حسين الشحات، لاعب العين الإماراتي، ومحمد مجدي «قفشة» لاعب إنبي.

المدير الفني لمنتخب اليونان مايكل سكيبه، أشاد كثيرًا بالمنتخب المصري، وقال في تصريحات تلفزيونية: «يمتلك منتخب مصر مديرا فنيا رائعا ولديه العديد من الخبرات وحقق إنجازات عديدة ولذلك فهو منتخب رائع».