الليلة.. الزمالك يواصل مشوار الكونفدرالية

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، فريق ويلايتا ديشا بطل إثيوبيا، على ملعب «السلام» في إياب منافسات دور الـ32 (الأول) بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وانتهت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على ملعب ويلايتا ديشا في إثيوبيا بخسارة بطل مصر، بنتيجة 2 – 1، ورغم الخسارة إلا أن الزمالك يمتلك فرصة كبيرة في بلوغ المرحلة التالية من البطولة القارية، حيث يكفي القلعة البيضاء الفوز بهدف نظيف على بطل إثيوبيا المتواضع على الصعيد الفني.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة لقاء العودة بين الزمالك وويلايتا ديشا، إلى طاقم تحكيم كيني بقيادة دفيز أوجين، ويعاونه جلبرت شيريوت وأوليفر أوديامبو.

ويسعى إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الزمالك، إلى استغلال عاملي الملعب والجمهور من أجل تحقيق الانتصار وعبور عقبة ويلايتا ديشا، الذي فاز على القلعة البيضاء في لقاء الذهاب، وسيعتمد المدير الفني للأبيض على الضغط المبكر على دفاعات الخصم من أجل تسجيل هدف مبكر يمنحه الأفضلية ويجبر المنافس على تغيير طريقته الدفاعية التي يتوقع أن يبدأ بها المباراة.

واستدعى إيهاب جلال، 23 لاعبًا لمواجهة ويلايتا ديشا؛ هم: أحمد الشناوي ومحمود جنش وعمر صلاح في حراسة المرمى، محمود حمدي “الونش” ومحمود علاء وإسلام جمال وحازم إمام وحمدي النقاز في الدفاع، وطارق حامد ومحمود عبد العزيز وأحمد داوودا ومعروف يوسف وعماد فتحي وأحمد مدبولي وأحمد توفيق ومحمد عنتر ومحمود عبدالعاطي “دونجا” ومحمد أشرف “روقة” وأيمن حفني ومحمد الشامي ومحمد إبراهيم في الوسط، وباسم مرسي ونانا بوكو في الهجوم.

ومن المتوقع، أن يبدأ جلال اللقاء بتشكيل مكون من: أحمد الشناوي في حراسة المرمى، محمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وحازم إمام وأحمد فتوح في الدفاع، طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومعروف يوسف وأحمد مدبولي ومحمد عنتر في الوسط، على أن يلعب بالهجوم بباسم مرسي نظرًا لغياب مهاجمه الكونغولي كابونجو كاسونجو للإصابة.

وتأمل جماهير الزمالك أن يلحق فريقها بركاب الأندية المصرية المتأهلة للمرحلة التالية في البطولات الإفريقية، حيث سبق المصري البورسعيدي الزمالك إلى دور الـ32 (الثاني) بتعادله على ملعبه ووسط أنصاره أمس، أمام سيمبا التنزاني بدون أهداف، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقان في تنزانيا انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين، ليتأهل ممثل مصر الثاني في الكونفدرالية مستفيدًا من قاعدة احتساب الهدف خارج الديار بهدفين.

كما تأهل الأهلي ممثل مصر الوحيد في مسابقة دوري أبطال إفريقيا بعد خروج مصر المقاصة من الدور التمهيدي الأول، وتمكن الأحمر من تحقيق انتصار كبير خارج ملعبه على مضيفه مونانا بطل الجابون، بنتيجة 3 – 1، وكان الأهلي تمكن من الفوز ذهابًا في القاهرة، بنتيجة 4 – صفر.