الليلة.. الدوريات الأوروبية تشتعل بـ3 مواجهات نارية

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم عند دقات السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، صوب مدينة مانشستر وبالتحديد نحو ملعب “الاتحاد” لمتابعة قمة مانشستر سيتي وتشيلسي، التي تقام ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج”.

يدخل مانشستر سيتي اللقاء ولديه 75 نقطة يحتل بها صدارة جدول الترتيب، وبفارق 15 نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني، بينما يدخل الفريق القادم من مدينة الضباب اللقاء ولديه 53 نقطة يحتل بها المركز الخامس.

يدخل كلا الفريقان اللقاء ولديه رغبة كبيرة في تحقيق الانتصار، مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، يسعى إلى حصد النقاط الثلاث من أجل توسيع الفارق مع أقرب منافسيه إلى 18 نقطة والاقتراب خطوة نحو الفوز بلقب الدوري، كما يأمل البلوز بقيادة الإيطالي أنطونيو كونتي، في تجنب السقوط الثاني على التوالي أمام أندية مدينة مانشستر، حيث سقط الفريق اللندني يوم الأحد الماضي، أمام مانشستر يونايتد، بنتيجة 2 – 1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “أولد ترافورد” ضمن منافسات الجولة الـ28، كما أن الخسارة تجعل فرص لحاقه بأندية المربع الذهبي تتضاءل.

وفي مباراة أخرى تقام في نفس المسابقة يحل فريق أرسنال الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد النني، في الثالثة والنصف عصرًا، ضيفًا على فريق برايتون، يحتل الجانرز قبل موقعة اليوم، المركز السادس برصيد 45 نقطة، بينما يحتل برايتون المركز الـ12 برصيد 31 نقطة.

ومن الدوري الإنجليزي إلى الإسباني حيث يحتضن ملعب “كامب نو” معقل برشلونة في الخامسة والربع مساءً، قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم “ليجا”، يحتل برشلونة صاحب الضيافة صدارة الترتيب برصيد 66 نقطة، ويأتي من خلفه منافسه في مواجهة اليوم، برصيد 61 نقطة.

وبعيدًا عن مكانة الفريقين على الصعيدين المحلي والقاري، ستكون مواجهتهما اليوم نارية نظرا للصراع الكبير الدائر بينهما على لقب الليجا هذا الموسم، برشلونة يأمل في زيادة الفارق بينه وبين فريق العاصمة إلى 8 نقاط بينما يسعى أتلتيكو مدريد إلى تقليص الفارق مع البارسا إلى نقطتين فقط.

إليكم جدول مباريات اليوم..

الدوري الإسباني

1.00 ليفانتي : إسبانيول

5.15 برشلونة : أتلتيكو مدريد

7.30 ريال سوسييداد : ديبورتيفو ألافيس

9.45 فالنسيا : ريال بيتيس

الدوري الإيطالي

1.30 جنوى : كالياري

4.00 أتلانتا : سامبدوريا

4.00 كييفو فيرونا : ساسولو

4.00 نورينو : كروتوني

4.00 بينفينتو : هيلاس فيرونا

9.45 ميلان : إنتر ميلان

الدوري الألماني

4.30 كزلن : شتوتجارت

7.00 فرايبورج : بايرن ميونيخ

الدوري الفرنسي

4.00 كان : ستراسبورج

6.00 مونبيليه : ليون

10.00مارسيليا : نانت