الليلة.. أوروبا تنتظر آخر المتأهلين إلى ربع نهائي دوري الأبطال

تختتم مساء اليوم الأربعاء، منافسات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، حيث تقام مباراتان ضمن مرحلة الإياب، يلتقي في الأولى بشكتاش التركي في السابعة مساءً، مع نظيره بايرن ميونيخ الألماني، على ملعب “فودافون أرينا” معقل بشكتاش، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقان على ملعب “أليانز أرينا” بمدينة ميونيخ الألمانية انتهت بفوز بطل ألمانيا، بنتيجة 5 – صفر.

ووضع بايرن ميونيخ قدمًا في ربع نهائي المسابقة القارية بعد الانتصار الكبير الذي حققه ذهابًا على ملعبه ووسط أنصاره، حيث يكفيه التعادل أو الخسارة بفارق أربعة أهداف كي يظفر ببطاقة التأهل للمرحلة المقبلة بالبطولة الأغلى والأعرق على صعيد منافسات بطولات الأندية حولا العالم.

على الجانب الآخر، يحتاج فريق بشكتاش إلى معجزة من أجل عبور عقبة الفريق البافاري بعد الخسارة الثقيلة التي مُني بها ذهابًا، ويحتاج الأتراك إلى الفوز بنفس نتيجة مباراة الذهاب وخوض شوطين إضافيين، أو الفوز بسداسية نظيفة والظفر ببطاقة التأهل مباشرة، والأمر في غاية الصعوبة نظرًا لقوة المنافس.

ومن مباراة بايرن ميونيخ وبشكتاش التي تعد شبه محسومة لصالح بطل ألمانيا إلى مباراة نارية يحتضنها ملعب “كامب نو” بمدينة برشلونة الإسبانية في العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، تجمع بين برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقان على ملعب “ستامفورد بريدج” بالعاصمة الإنجليزية لندن انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في مباراة شهدت تفوق كبير للبلوز وكاد يحسمها لصالحه بنتيجة كبيرة لولا وقوف القدر بجانب الفريق الكتالوني.

ويعد برشلونة المدعوم بعاملي الملعب والجمهور في موقعة الليلة، الفريق الأوفر حظًا في بلوغ دور الثمانية بعد النتيجة الإيجابية التي عاد بها من عاصمة الضباب، لكن تبدو جميع الاحتمالات قائمة في ظل وجود فريق قوي يقوده مدرب مخضرم يجيد إدارة المباريات الكبيرة وهو الإيطالي أنطونيو كونتي، من المتوقع أن يخوض كونتي مباراة دفاعية يسمح فيها للبارسا بالتواجد في وسط ملعبه مع عدم الاقتراب من منقطة الخطر التي تهدد مرماه باستقبال أهداف تصعب من مهمته، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة على أمل خطف هدف يمنحه التفوق على البارسا.

وتأهل حتى الآن 6 أندية إلى دور الثمانية على أن تكشف مواجهات اليوم عن باقي المتأهلين لهذا الدور، والفرق المتأهلة هي: ليفربول الإنجليزي الذي تأهل على حساب بورتو البرتغالي، حيث فاز العملاق الإنجليزي ذهابًا في البرتغال، بنتيجة 5 – صفر، وتعادل إيابًا في إنجلترا بدون أهداف، كما تأهل مانشستر سيتي الإنجليزي، رغم سقوطه على ملعبه ووسط أنصاره أمام بازل السويسري، بنتيجة 2 – 1، حيث سبق وفاز ذهابًا في سويسرا، بنتيجة 4 – صفر.

وتمكن فريق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب من إقصاء فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث تمكن العملاق المدريدي من الفوز إيابًا، بنتيجة 2 – 1، وكان تمكن من الفوز ذهابًا في إسبانيا، بنتيجة 3 – 1، وعلى ملعب «ويمبلي» حقق يوفنتوس الإيطالي المفاجأة بالفوز على توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بنتيجة 2 – 1، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقان في إيطاليا انتهت بالتعادل الإيجابي 2- 2، لتتأهل السيدة العجوز بمجموع المباراتين.

وحقق أمس الثلاثاء، فريق إشبيلية الإسباني مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث تمكن الفريق الأندلسي من الفوز على اليونايتد على ملعبه ووسط أنصاره بإنجلترا، بنتيجة 2 – 1، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقان في إسبانيا انتهت بالتعادل السلبي.

كما تأهل روما الإيطالي إلى ربع نهائي المسابقة عقب تغلبه على شاختار الأوكراني، بنتيجة 1 – صفر، وكان روما خسر ذهابًا في أوكرانيا، بنتيجة 2 – 1، ليتأهل روما مستفيدًا من قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الديار في حالة التعادل في مجموع المباراتين.