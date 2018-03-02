البرلمان في أسبوع.. فشل اجتماعات الإسكان.. والسكك الحديدية تعاني بسبب المجاملات

شهد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي سلسلة من الأحداث، كان أبرزها: اجتماعات لجنة الإسكان حول التصالح في مخالفات البناء لم تأتِ بنتيجة إيجابية، والتخطيط تبدأ الحوار المجتمعي حول تنفيذ استراتيجية 2030.

اجتماعات لجنة الإسكان حول التصالح في مخالفات البناء لم تأتِ بنتيجة إيجابية

قال محمد فاروق عضو مجلس النواب إن اجتماعات لجنة الإسكان بمجلس النواب بشأن التصالح في مخالفات البناء لم تأتِ بنتيجة إيجابية حتى الآن لصالح المواطنين، مؤكدًا أن الخلافات والمشادات بين أعضاء لجنة الإسكان وصلت إلى حد السخونة ولا تزال؛ بسبب مصالحهم الشخصية التي تتعالى يومًا بعد يوم تحت شعار “مصالح قانون التصالح”.

وأشار فاروق إلى أن بعض الأعضاء يطالبون بسرعة تمرير مادة تخص التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية؛ وذلك للتصالح في مخالفتهم ومخالفات أقاربهم وذويهم. وللأسف السيد رئيس اللجنة “معتز محمود” لم يحرك ساكنًا بسبب ارتفاع سقف المصالح الخاصة لأعضاء اللجنة الذين تعدوا بالبناء على الأراضي الزراعية، ويطلبون من رئيس اللجنة تمرير التصالح في مخالفات التعدي على الأراضي الزراعية أسوة بالتصالح في مخالفات البناء بالمخالفة للدستور، فى حين أن موقف الحكومة ثابت في مواجهة هذه المطالب، وهو الحفاظ على الرقعة الزراعية وفقًا للدستور.

التخطيط تبدأ الحوار المجتمعي حول تنفيذ استراتيجية 2030

قالت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموزانات البرامج والأداء، إن وزارة التخطيط ستبدأ الحوار المجتمعي حول تحديث استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، يوم الاثنين القادم الساعة السادسة مساء بقاعة الشورى، من خلال اللجنة.

وأوضحت سيلفيا نبيل أن اللجنة وجهت الدعوة إلى كافة أعضاء ولجان المجلس للحضور، وإخطارهم بموعد الجلسة، للمشاركة في الحوار المجتمعي حول تحديث استراتيجية 2030، مؤكدة أن الدعوة موجهة لكافة نواب المجلس للحضور. وأضافت سيلفيا نبيل أن وزارة التخطيط طلبت عمل جلسة حوار مع النواب عن طريق اللجنة، ضمن خطة الوزارة للحوار المجتمعي بشهر مارس حول الاستراتيجية، وحرص الوزارة على سماع رأي النواب في مستهل سلسلة الحوار المجتمعي بصفتهم ممثلين للشعب المصري.

السكك الحديدية تعاني بسبب المجاملات والحوادث

قال سعيد طعيمة عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار إن رئيس لجنة النقل والمواصلات بالحزب أكد أن هيئة السكك الحديدية عانت كثيرًا بسبب المجاملات التي طغت على تعيين العاملين بها، موضحًا أن تلك المجاملات كانت السبب الرئيسي في وقوع العديد من حوادث القطارات.

وأوضح طعيمة في تصريحات له تعليقًا على وقوع حادث اصطدام قطارين بالبحيرة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والذي ينص على مشاركة القطاع الخاص في إدارة الهيئة سيساهم كثيرًا في الحد من كافة التجاوزات الموجودة.