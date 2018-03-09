البرلمان في أسبوع.. بيان عاجل لرئيس الحكومة ومقترح لتحويل دعم مصر لحزب سياسي

شهد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي سلسلة من الأحداث، كان أبرزها: بيان عاجل لرئيس الحكومة، ودعم مصر يدرس تحويله لحزب سياسي، وإنشاء أول مركز لعلاج “ضمور العضلات” على مستوى الجمهورية.

البدري يتقدم ببيان عاجل لرئيس الحكومة

قدم البدري أحمد ضيف عضو لجنة الزراعة بالبرلمان ونائب محافظة أسيوط بيانًا عاجلاً لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل واللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، والمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط؛ وذلك لعدم تصديهم للبناء على أراضي أملاك الدولة بقرية الزاوية بمركز ومحافظة أسيوط.

وأكد البدري أنه يوجد قطعة أرض على مساحة 2 فدان وربع بقرية الزاوية مركز ومحافظة أسيوط، وتم استخراج الخرائط الخاصة بها من أملاك الدولة لإقامة مجمع مدارس عليها، ولكن أدى تواطؤ موظفي أملاك الدولة وخوف إدارة الوحدة المحلية إلى قيام عدد من الأشخاص بالبناء على تلك الأرض المملوكة للدولة.

دعم مصر يدرس تحويله لحزب سياسي

قال المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف “دعم مصر”، إن غياب حزب الأغلبية خلق فراغًا سياسيًّا غير طبيعي، ونحن نشعر أننا في حاجة للتحول لحزب، ولكن لا نعلم ميعاد ذلك، وهو في المقام الأول قرار من المكتب السياسي للحزب، وجارٍ الإعداد لتكوين الكيان الإداري لتأسيس حزب.

وأضاف السويدي أن “إنشاء مقرات ائتلاف دعم مصر بالمحافظات للشعب وليس للنواب، فأي مشكلة تُحل بتعديل في لائحة أو قرار وزاري أو تعديل قانون، ونحاول أن نجعل المواطن يُشارك في حلول الأزمات والتحديات التي تواجهها الدولة”.

إنشاء أول مركز لعلاج “ضمور العضلات” على مستوى الجمهورية

حصل عمر وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، على موافقة وزارة الإسكان والمرافق بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مركز طبي لعلاج مرضى ضمور العضلات، جاء ذلك عقب أن تقدم النائب بطلب للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجهة إلى كل من الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، لتخصيص قطعة أرض لإنشاء مركز لعلاج مرضى ضمور العضلات دون تحمل للدولة أي ميزانية إضافية، على أن تكون تحت إدارة وإشراف وزارة الصحة.

وقال وطني، في بيان له، إن الجمعية المصرية هدفها الأساسي هو توفير الرعاية الطبية اللازمة لمرضى ضمور العضلات؛ نظرًا لنزايد عددهم خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن أعداد مرضى ضمور العضلات فى تزايد مستمر، ويقرب عددهم من 75 إلى 100 ألف مواطن.